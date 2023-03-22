Глава МИД Австрии: 91% западных компаний остаются в России

В конце февраля Reuters сообщило, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США попросил Raiffeisen «разъяснить бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые Raiffeisen, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». В банке отметили, что сотрудничают с OFAC и что у них есть «механизмы для соблюдения санкций».