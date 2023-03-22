Глава МИД Австрии: 91% западных компаний остаются в России
Более 90% западных компаний остаются в России, они заняли выжидательную позицию. Об этом сообщил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью Reuters.
«Давайте будем честны. 91% западных компаний все еще находятся в России и делают то, что разумно: ждут, сдерживают риски, защищают активы», — заявил он.
Комментируя работу австрийского банка Raiffeisen в РФ, Шалленберг указал на другие западные финансовые организации, которые по-прежнему остаются в России, включая Bank of America. Министр отметил, что австрийские компании должны подчиняться правилам страны, частью которых является соблюдение санкций ЕС.
В то же время Шалленберг заявил, что не поддерживает введение новых ограничений. По его словам, нужно сосредоточиться на соблюдении существующих запретов и «дать им время подействовать». Министр также назвал принятие новых санкций «бессмысленным оружием».
Reuters со ссылкой на осведомленные источники пишет, что некоторые неназванные австрийские чиновники надеются на скорейшее завершение боевых действий на Украине и возвращение к «более нормальным» отношениям с Россией.
В конце февраля Reuters сообщило, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США попросил Raiffeisen «разъяснить бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые Raiffeisen, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». В банке отметили, что сотрудничают с OFAC и что у них есть «механизмы для соблюдения санкций».
Позже минфин Австрии назвал расследование санкционного органа США в отношении Raiffeisen «нормальным процессом». Там добавили, что это не вызывает обеспокоенность в Вене.
После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, страны ЕС и несколько других государств ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. После этого ряд зарубежных компаний приостановили деятельность в России, а некоторые объявили об уходе с российского рынка.