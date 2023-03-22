Газета
Бизнес

Глава МИД Австрии: 91% западных компаний остаются в России

Ведомости

Более 90% западных компаний остаются в России, они заняли выжидательную позицию. Об этом сообщил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью Reuters.

«Давайте будем честны. 91% западных компаний все еще находятся в России и делают то, что разумно: ждут, сдерживают риски, защищают активы», — заявил он. 

Комментируя работу австрийского банка Raiffeisen в РФ, Шалленберг указал на другие западные финансовые организации, которые по-прежнему остаются в России, включая Bank of America. Министр отметил, что австрийские компании должны подчиняться правилам страны, частью которых является соблюдение санкций ЕС.

В то же время Шалленберг заявил, что не поддерживает введение новых ограничений. По его словам, нужно сосредоточиться на соблюдении существующих запретов и «дать им время подействовать». Министр также назвал принятие новых санкций «бессмысленным оружием».

Reuters со ссылкой на осведомленные источники пишет, что некоторые неназванные австрийские чиновники надеются на скорейшее завершение боевых действий на Украине и возвращение к «более нормальным» отношениям с Россией.

В конце февраля Reuters сообщило, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США попросил Raiffeisen «разъяснить бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые Raiffeisen, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». В банке отметили, что сотрудничают с OFAC и что у них есть «механизмы для соблюдения санкций».

Позже минфин Австрии назвал расследование санкционного органа США в отношении Raiffeisen «нормальным процессом». Там добавили, что это не вызывает обеспокоенность в Вене.

После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, страны ЕС и несколько других государств ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. После этого ряд зарубежных компаний приостановили деятельность в России, а некоторые объявили об уходе с российского рынка.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных