Путин разрешил «Трасту» приобрести акции «дочек» Ruspetro
Президент России Владимир Путин разрешил банку непрофильных активов «Траст» приобрести 100% акций АО «Инга» и АО «Транс-ойл» у нефтяной компании Ruspetro. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«<...> разрешить совершение публичным акционерным обществом Национальный банк "Траст" сделок по приобретению: 100 процентов акций акционерного общества "Инга", принадлежащих акционерному обществу "Руспетро"; 100 процентов акций акционерного общества "Транс-ойл", принадлежащих акционерному обществу "Руспетро"», – говорится в распоряжении.
В декабре 2022 г. Путин продлил до конца 2023 г. запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран, в частности, в стратегических компаниях страны.
Речь идет о сделках, которые прямо или косвенно влекут изменение прав владения, пользования или распоряжения ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских юрлиц, правами и обязанностями в соглашениях о разделе продукции, договорах о совместной деятельности или других документах, на основании которых реализуются инвестиционные проекты в России. Согласно тексту указа, срок его действия может продлеваться неограниченное количество раз.