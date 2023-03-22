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Путин разрешил «Трасту» приобрести акции «дочек» Ruspetro

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Президент России Владимир Путин разрешил банку непрофильных активов «Траст» приобрести 100% акций АО «Инга» и АО «Транс-ойл» у нефтяной компании Ruspetro. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«<...> разрешить совершение публичным акционерным обществом Национальный банк "Траст" сделок по приобретению: 100 процентов акций акционерного общества "Инга", принадлежащих акционерному обществу "Руспетро"; 100 процентов акций акционерного общества "Транс-ойл", принадлежащих акционерному обществу "Руспетро"», – говорится в распоряжении.

В декабре 2022 г. Путин продлил до конца 2023 г. запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран, в частности, в стратегических компаниях страны.

Речь идет о сделках, которые прямо или косвенно влекут изменение прав владения, пользования или распоряжения ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских юрлиц, правами и обязанностями в соглашениях о разделе продукции, договорах о совместной деятельности или других документах, на основании которых реализуются инвестиционные проекты в России. Согласно тексту указа, срок его действия может продлеваться неограниченное количество раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных