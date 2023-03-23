Малый бизнес в прошлом году получил 1,25 трлн рублей кредитной поддержки

Также в рамках поддержки малого бизнеса были увеличены сроки уплаты по упрощенной системе налогообложения и страховых взносов, что сэкономило предприятиям более 800 млрд руб. Вместе с тем была внедрена автоматизированная упрощенная система налогообложения для компаний, в которых работают не больше пяти сотрудников, а доход не превышает 60 млн руб., добавил Мишустин.