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Малый бизнес в прошлом году получил 1,25 трлн рублей кредитной поддержки

Ведомости

По итогам 2022 г. представители малого бизнеса получили около 1,25 трлн руб. кредитной поддержки. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.

«Продолжим уделять отдельное внимание и малому бизнесу. Ведь этот сектор обеспечивает пятую часть ВВП и около трети рабочих мест. Именно небольшие организации первыми почувствовали нарушение логистических цепочек. Им надо было оказать помощь. В общей сложности предоставили почти 1,25 трлн руб. кредитной поддержки», – сказал он. 

По словам Мишустина, малому бизнесу также предоставили льготные микрозаймы, средняя ставка по которым составила 6,5%. «Была продолжена программа льготного лизинга оборудования. Выдавали безвозмездные гранты до 0,5 млн руб. молодым предпринимателям и социальным предприятиям», – добавил премьер-министр.

Мишустин также добавил, что власти обязали госкомпании проводить 25% закупок у небольших компаний, сократив срок оплаты до семи дней и увеличив объем аванса до 50%. В результате объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса за три года почти удвоился и превысил 7 трлн руб.

Также в рамках поддержки малого бизнеса были увеличены сроки уплаты по упрощенной системе налогообложения и страховых взносов, что сэкономило предприятиям более 800 млрд руб. Вместе с тем была внедрена автоматизированная упрощенная система налогообложения для компаний, в которых работают не больше пяти сотрудников, а доход не превышает 60 млн руб., добавил Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных