Малый бизнес в прошлом году получил 1,25 трлн рублей кредитной поддержки
По итогам 2022 г. представители малого бизнеса получили около 1,25 трлн руб. кредитной поддержки. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.
«Продолжим уделять отдельное внимание и малому бизнесу. Ведь этот сектор обеспечивает пятую часть ВВП и около трети рабочих мест. Именно небольшие организации первыми почувствовали нарушение логистических цепочек. Им надо было оказать помощь. В общей сложности предоставили почти 1,25 трлн руб. кредитной поддержки», – сказал он.
По словам Мишустина, малому бизнесу также предоставили льготные микрозаймы, средняя ставка по которым составила 6,5%. «Была продолжена программа льготного лизинга оборудования. Выдавали безвозмездные гранты до 0,5 млн руб. молодым предпринимателям и социальным предприятиям», – добавил премьер-министр.
Мишустин также добавил, что власти обязали госкомпании проводить 25% закупок у небольших компаний, сократив срок оплаты до семи дней и увеличив объем аванса до 50%. В результате объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса за три года почти удвоился и превысил 7 трлн руб.
Также в рамках поддержки малого бизнеса были увеличены сроки уплаты по упрощенной системе налогообложения и страховых взносов, что сэкономило предприятиям более 800 млрд руб. Вместе с тем была внедрена автоматизированная упрощенная система налогообложения для компаний, в которых работают не больше пяти сотрудников, а доход не превышает 60 млн руб., добавил Мишустин.