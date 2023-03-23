Производитель упаковки Smurfit Kappa завершил продажу своих российских активов

Smurfit Kappa имеет четыре завода в России — три в Ленинградской области и один в Москве, на них работают около 800 человек, сообщается на сайте компании. Она специализируется на производстве бумажной упаковки, картона и вторичной переработке. Производитель является одним из мировых лидеров по производству упаковки на бумажной основе, оперирующим в 23 странах Европы, 13 странах Северной, Центральной и Южной Америки.