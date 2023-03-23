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Бизнес

Производитель упаковки Smurfit Kappa завершил продажу своих российских активов

Ведомости

Ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа закрыл сделку по продаже своих российских активов местному менеджменту, передает пресс-служба комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.

«Новый акционер заверил, что изменения не повлияют на выполнение обязательств перед сотрудниками и на работу производств и что сотрудничество со всеми клиентами и поставщиками продолжится», — заявил зампред правительства Ленобласти по экономке и инвестициям Дмитрий Ялов.

В сообщении говорится, что в сделку по продаже также вошли предприятия во Всеволожске и Коммунаре. По информации компании, в конце апреля 2023 г. планируется смена названия на АО «Каппа Рус». 

Smurfit Kappa имеет четыре завода в России — три в Ленинградской области и один в Москве, на них работают около 800 человек, сообщается на сайте компании. Она специализируется на производстве бумажной упаковки, картона и вторичной переработке. Производитель является одним из мировых лидеров по производству упаковки на бумажной основе, оперирующим в 23 странах Европы, 13 странах Северной, Центральной и Южной Америки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных