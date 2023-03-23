Производитель упаковки Smurfit Kappa завершил продажу своих российских активов
Ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа закрыл сделку по продаже своих российских активов местному менеджменту, передает пресс-служба комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.
«Новый акционер заверил, что изменения не повлияют на выполнение обязательств перед сотрудниками и на работу производств и что сотрудничество со всеми клиентами и поставщиками продолжится», — заявил зампред правительства Ленобласти по экономке и инвестициям Дмитрий Ялов.
В сообщении говорится, что в сделку по продаже также вошли предприятия во Всеволожске и Коммунаре. По информации компании, в конце апреля 2023 г. планируется смена названия на АО «Каппа Рус».
Smurfit Kappa имеет четыре завода в России — три в Ленинградской области и один в Москве, на них работают около 800 человек, сообщается на сайте компании. Она специализируется на производстве бумажной упаковки, картона и вторичной переработке. Производитель является одним из мировых лидеров по производству упаковки на бумажной основе, оперирующим в 23 странах Европы, 13 странах Северной, Центральной и Южной Америки.