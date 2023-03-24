«Аэрофлот» увеличил объем внутренних перевозок на 12,1% в феврале
В феврале группа «Аэрофлот» увеличила объем перевозок на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 12,1%. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Общий объем перевозок составил 3 млн пассажиров, увеличившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе на внутренних линиях перевезено 2,3 млн пассажиров, что на 12,1% выше 2022 года», — говорится в сообщении.
При этом на международных рейсах объем перевозок составил 624 300 пассажиров, сократившись на 10,9% год к году. Пассажирооборот вырос на 18,4%.
Уточняется, что пассажиропоток головной авиакомпании «Аэрофлот» в феврале составил 1,5 млн человек, увеличившись на 21,3%. На международных линиях объем перевозок также упал на 5%, до 476 600 человек. В то же время на внутренних рейсах компания перевезла более 1 млн пассажиров, увеличив пассажиропоток на 38,3%. Пассажирооборот вырос на 38,8%.
В состав группы «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия». По итогам 2022 г. группа перевезла 40,7 млн пассажиров, включая 35,3 млн человек на внутренних рейсах. При этом пассажиропоток компании в 2022 г. сократился на 11,2% относительно 2021 г. (45,8 млн пассажиров). Это произошло за счет уменьшения в прошлом году объема международных перевозок на 36,9% до 5,3 млн пассажиров (против 8,4 млн годом ранее).
Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» по итогам 2022 г. также сократился на 4,1% до 20,5 млн человек. Вместе с ростом объема внутренних перевозок на 7,6% объем перевозок на международных линиях снизился на 34,9% относительно 2021 г.