«Аэрофлот» увеличил объем внутренних перевозок на 12,1% в феврале

В состав группы «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия». По итогам 2022 г. группа перевезла 40,7 млн пассажиров, включая 35,3 млн человек на внутренних рейсах. При этом пассажиропоток компании в 2022 г. сократился на 11,2% относительно 2021 г. (45,8 млн пассажиров). Это произошло за счет уменьшения в прошлом году объема международных перевозок на 36,9% до 5,3 млн пассажиров (против 8,4 млн годом ранее).