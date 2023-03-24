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Бизнес

Leroy Merlin сообщил о планах передать бизнес в России локальному менеджменту

Ведомости

Французская компания ADEO, которой принадлежит сеть магазинов товаров для дома и ремонта Leroy Merlin, планирует передать российский бизнес местному менеджменту. Об этом сообщили в пресс-службе ADEO Group.

«После более чем 18 лет работы в России передача управления локальному менеджменту позволит сохранить работу 45 000 сотрудников и обеспечить продолжение работы компании и оказание услуг населению. Этот процесс – результат многомесячной работы в соответствии с международным регулированием. Ранее ADEO прекратило любые инвестиции в России с самого начала конфликта и начала постепенный переход местного подразделения к независимому управлению», – сказано в сообщении на официальном сайте ADEO Group. В компании добавили, что сделка должна получить одобрение российских властей.

Представитель компании в разговоре с «Ведомостями» уточнил, что активы будут переданы «локальному менеджменту в лице текущего совета директоров компании». По словам представителя компании, сделка не окажет никакого влияния на работу сети. Он добавил, что все рабочие места будут сохранены, а отношения с партнерами и клиентами останутся прежними.

По данным «Ведомостей», в совет директоров Leroy Merlin в России входят генеральный директор Лоран Дефассье, заместитель генерального директора Марина Фытова, глава антикризисного комитета и директор по персоналу Вера Бояркова и др. В пресс-службе компании отказались называть полный состав совета директоров.

Сейчас в сеть «Леруа Мерлен» в России входит 111 гипермаркетов в 65 городах России. Открытие первого магазина в стране прошло в 2004 г. В компании работают 45 000 человек. Ритейлер занимает 6 место в рейтинге 10 крупнейших сетей в России.

По данным на 2021 г., выручка ООО «Леруа мерлен Восток» (структура Leroy Merlin в России) составила 456,6 млрд руб., а чистая прибыль — 35,5 млн руб. В «Infoline-Аналитике» оценили выручку ритейлера в 527,8 млрд руб. по итогам 2022 г., рост составил 15,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных