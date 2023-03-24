Leroy Merlin сообщил о планах передать бизнес в России локальному менеджменту
Французская компания ADEO, которой принадлежит сеть магазинов товаров для дома и ремонта Leroy Merlin, планирует передать российский бизнес местному менеджменту. Об этом сообщили в пресс-службе ADEO Group.
«После более чем 18 лет работы в России передача управления локальному менеджменту позволит сохранить работу 45 000 сотрудников и обеспечить продолжение работы компании и оказание услуг населению. Этот процесс – результат многомесячной работы в соответствии с международным регулированием. Ранее ADEO прекратило любые инвестиции в России с самого начала конфликта и начала постепенный переход местного подразделения к независимому управлению», – сказано в сообщении на официальном сайте ADEO Group. В компании добавили, что сделка должна получить одобрение российских властей.
Представитель компании в разговоре с «Ведомостями» уточнил, что активы будут переданы «локальному менеджменту в лице текущего совета директоров компании». По словам представителя компании, сделка не окажет никакого влияния на работу сети. Он добавил, что все рабочие места будут сохранены, а отношения с партнерами и клиентами останутся прежними.
По данным «Ведомостей», в совет директоров Leroy Merlin в России входят генеральный директор Лоран Дефассье, заместитель генерального директора Марина Фытова, глава антикризисного комитета и директор по персоналу Вера Бояркова и др. В пресс-службе компании отказались называть полный состав совета директоров.
Сейчас в сеть «Леруа Мерлен» в России входит 111 гипермаркетов в 65 городах России. Открытие первого магазина в стране прошло в 2004 г. В компании работают 45 000 человек. Ритейлер занимает 6 место в рейтинге 10 крупнейших сетей в России.
По данным на 2021 г., выручка ООО «Леруа мерлен Восток» (структура Leroy Merlin в России) составила 456,6 млрд руб., а чистая прибыль — 35,5 млн руб. В «Infoline-Аналитике» оценили выручку ритейлера в 527,8 млрд руб. по итогам 2022 г., рост составил 15,6%.