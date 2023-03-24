Leroy Merlin сообщил о планах передать бизнес в России локальному менеджменту

«После более чем 18 лет работы в России передача управления локальному менеджменту позволит сохранить работу 45 000 сотрудников и обеспечить продолжение работы компании и оказание услуг населению. Этот процесс – результат многомесячной работы в соответствии с международным регулированием. Ранее ADEO прекратило любые инвестиции в России с самого начала конфликта и начала постепенный переход местного подразделения к независимому управлению», – сказано в сообщении на официальном сайте ADEO Group. В компании добавили, что сделка должна получить одобрение российских властей.