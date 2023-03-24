Bloomberg: «Полиметалл» ведет переговоры о листинге на бирже ОАЭ

Агентство указывает на то, что компания изучает возможность переноса юридической регистрации с Джерси в Астану после того, как Кремль запретил продажу стратегических активов владельцам в юрисдикциях, которые считаются недружественными. «Переезд с Джерси в дружественное России место откроет для "Полиметалла" путь к реализации плана, о котором он объявил в июле прошлого года, по разделению своих российских активов, на которые приходится 70% продаж, с оставшимися активами в Казахстане», – отмечают эксперты.