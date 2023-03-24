Bloomberg: «Полиметалл» ведет переговоры о листинге на бирже ОАЭ
Российская горнорудная компания «Политметалл» может получить листинг на фондовой бирже Абу-Даби (ADX), передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
Собеседник агентства рассказал, что компания ведет предварительные переговоры с фондовой биржей Абу-Даби, поскольку сохранить свой лондонский листинг после перерегистрации «оказывается непросто». «Мы изучаем листинг на ADX, но решение пока не принято», – сообщил представитель «Полиметалла» по электронной почте.
Агентство указывает на то, что компания изучает возможность переноса юридической регистрации с Джерси в Астану после того, как Кремль запретил продажу стратегических активов владельцам в юрисдикциях, которые считаются недружественными. «Переезд с Джерси в дружественное России место откроет для "Полиметалла" путь к реализации плана, о котором он объявил в июле прошлого года, по разделению своих российских активов, на которые приходится 70% продаж, с оставшимися активами в Казахстане», – отмечают эксперты.
Если компания примет эти решения, она будет считаться иностранной компанией в Великобритании, что вынудит ее выпустить депозитарный процент на свои акции, чтобы сохранить лондонский листинг.
«Полиметалл» на дне инвестора 25 января поделился планами по переезду в дружественную страну: в приоритете – Казахстан, где у компании есть активы, обеспечивающие около трети добычи. Если компания разместится в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), то первичный листинг может быть перенесен на Международную биржу Астаны. Но пока окончательного решения не принято. В ходе дня инвестора компания также упоминала ОАЭ и Гонконг.