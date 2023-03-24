«Лузалес» закрыл сделку по покупке заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях
Компания «Лузалес» завершила сделку по приобретению двух бывших заводов IKEA в Ленинградской и Кировских областях, передает ТАСС со ссылкой на профсоюз лесных отраслей.
«Фабрики IKEA в Тихвине и Кирове проданы компании "Лузалес". Об этом работникам неформально сообщают отдельные представители руководства. В пятницу, 24 марта, работникам следует привести цеха в надлежащий вид. В понедельник, 27 марта, ожидается прибытие нового собственника», – говорится в сообщении.
При этом сделка по продаже бывшей фабрики IKEA в Новгороде компании «Слотекс» еще не завершена.
4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. 16 февраля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал покупателей трех заводов IKEA в России (две фабрики были объединены в одну, поэтому сделка охватила три завода). Ими стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах «Слотекс», а также «Лузалес».
По данным за 2021 г., выручка «Лузалеса» составила 8,4 млрд руб., а чистая прибыль – 2,3 млрд руб. Председатель совета директоров компании Руслан Семенюк добавил, что сделка будет профинансирована за счет собственных средств компании. Он также отметил, что сделка не предусматривает опциона на обратный выкуп.