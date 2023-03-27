Продажи духов в России за 2022 год выросли почти на 28%
Продажи духов в России за 2022 г. выросли на 27,7% до 85,57 млн единиц против 67 млн годом ранее. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак», подготовленные совместно с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции при Минпромторге.
При этом продажи в IV квартале 2022 г. сократились на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., было продано 31,8 млн единиц парфюмерной продукции. По данным ЦРПТ, чаще всего духи покупали в торговых точках — 74%, доля продаж в онлайн-магазинах достигла 10%. Больше всего духов по итогам III и IV кварталов года было продано в Москве и Московской области, меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе.
Несмотря на рост продаж, объем введенной в оборот продукции упал почти на 31% до 116,7 млн единиц. Уточняется, что основным источником формирования предложения стало собственное производство парфюмерии в России (58%).
Ввоз импортных духов же в страну во II квартале сократился почти в два раза по сравнению с началом года, во втором полугодии объем поставок начал расти. Всего по итогам 2022 г. в Россию было ввезено около 47,7 млн единиц продукции, из которых большую часть (91%) импортировали из стран, не входящих в ЕАЭС.
В середине января в пресс-службе правительства сообщали о росте производства парфюмерно-косметической продукции в России примерно на 10% по итогам 2022 г. Вместе с тем увеличилась и доля отечественных производителей на внутреннем рынке — на 7-8% в денежном выражении.