Продажи духов в России за 2022 год выросли почти на 28%

При этом продажи в IV квартале 2022 г. сократились на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., было продано 31,8 млн единиц парфюмерной продукции. По данным ЦРПТ, чаще всего духи покупали в торговых точках — 74%, доля продаж в онлайн-магазинах достигла 10%. Больше всего духов по итогам III и IV кварталов года было продано в Москве и Московской области, меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе.