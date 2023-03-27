Газета
Бизнес

«Камаз» поставит в Московскую область более 400 автобусов

Ведомости

«Камаз» поставит в Московскую область 409 автобусов городского и пригородного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно двум контрактам, «Камаз» поставит для «Мострансавто» 80 городских автобусов, а также 329 пригородных. Уточняется, что транспортные средства по первому контракту — автобусы НЕФАЗ — уже вышли на маршруты.

По словам директора по пассажирскому транспорту «Камаза» Самата Саттарова, автобусы компании впервые используются в пригороде и на маршрутах городов Подмосковья. В пресс-службе добавили, что ежедневно на общественном транспорте в области ездит 2 млн пассажиров.

Автобусы НЕФАЗ вмещают до 105 человек, в них есть 29 мест для сидения. Транспортное средство оснащено кондиционером, креплениями для инвалидных колясок, видеонаблюдением, электронными маршрутоуказателями и валидаторами.

В конце декабря стало известно, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала в лизинг завершающую партию из 11 автобусов НЕФАЗ пермскому перевозчику МУП «Пермгорэлектротранс». В рамках реализации плана национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2023 г. компания также поставит 334 автобуса в Омскую, Волгоградскую, Челябинскую, Оренбургскую, Рязанскую области, Пермский, Приморский и Краснодарский край, а также в Башкортостан и Бурятию.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных