«Камаз» поставит в Московскую область более 400 автобусов
Согласно двум контрактам, «Камаз» поставит для «Мострансавто» 80 городских автобусов, а также 329 пригородных. Уточняется, что транспортные средства по первому контракту — автобусы НЕФАЗ — уже вышли на маршруты.
По словам директора по пассажирскому транспорту «Камаза» Самата Саттарова, автобусы компании впервые используются в пригороде и на маршрутах городов Подмосковья. В пресс-службе добавили, что ежедневно на общественном транспорте в области ездит 2 млн пассажиров.
Автобусы НЕФАЗ вмещают до 105 человек, в них есть 29 мест для сидения. Транспортное средство оснащено кондиционером, креплениями для инвалидных колясок, видеонаблюдением, электронными маршрутоуказателями и валидаторами.
В конце декабря стало известно, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала в лизинг завершающую партию из 11 автобусов НЕФАЗ пермскому перевозчику МУП «Пермгорэлектротранс». В рамках реализации плана национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2023 г. компания также поставит 334 автобуса в Омскую, Волгоградскую, Челябинскую, Оренбургскую, Рязанскую области, Пермский, Приморский и Краснодарский край, а также в Башкортостан и Бурятию.