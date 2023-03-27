«Камаз» поставит в Московскую область более 400 автобусов

В конце декабря стало известно, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала в лизинг завершающую партию из 11 автобусов НЕФАЗ пермскому перевозчику МУП «Пермгорэлектротранс». В рамках реализации плана национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2023 г. компания также поставит 334 автобуса в Омскую, Волгоградскую, Челябинскую, Оренбургскую, Рязанскую области, Пермский, Приморский и Краснодарский край, а также в Башкортостан и Бурятию.