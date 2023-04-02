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«Известия»: Emirates, Air Arabia и Fly Dubai возобновили прием российских карт

Ведомости

Несколько ближневосточных авиакомпаний возобновили прием российских карт Visa и MasterCard для оплаты билетов, сообщили «Известия». Перевозчики Air Arabia и Fly Dubai предлагают провести операцию по ссылке через систему быстрых платежей (СБП), а в Emirates покупка билета возможна с помощью QR-кода после запроса реквизитов по электронной почте. 

Как уточнили «Известия» со ссылкой на call-центр Air Arabia, для оплаты билета по СПБ необходимо оформить бронирование на сайте и обратиться в службу поддержки. Сбор за выписку каждого билета составит 6% от итоговой суммы, рассказали в авиакомпании. Приобрести билет на рейсы Fly Dubai можно таким же способом, но через уполномоченного агента, а сбор за его услуги составит 2 000 руб., говорится в статье.

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В call-центре Emirates, которая наладила возможность оплаты по QR-коду, «Известиям» рассказали, что забронировать билет через службу поддержки можно после запроса реквизитов московского офиса перевозчика. Там уточнили, что подтверждение покупки может занять несколько дней, а провести операцию нужно не позднее чем за 10 дней до вылета. Комиссия составит 1500 руб.

После начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. Visa и Mastercard объявили об уходе из России. Теперь россияне не могут пользоваться картами этих платежных систем, выпущенными российскими банками, за границей, а банки не могут выпускать новые карты. На территории России такие карты работают, потому что обслуживаются российской системой. Также часть российских банков сделала уже действующие карты Visa и MasterCard бессрочными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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