«Известия»: Emirates, Air Arabia и Fly Dubai возобновили прием российских карт
Несколько ближневосточных авиакомпаний возобновили прием российских карт Visa и MasterCard для оплаты билетов, сообщили «Известия». Перевозчики Air Arabia и Fly Dubai предлагают провести операцию по ссылке через систему быстрых платежей (СБП), а в Emirates покупка билета возможна с помощью QR-кода после запроса реквизитов по электронной почте.
Как уточнили «Известия» со ссылкой на call-центр Air Arabia, для оплаты билета по СПБ необходимо оформить бронирование на сайте и обратиться в службу поддержки. Сбор за выписку каждого билета составит 6% от итоговой суммы, рассказали в авиакомпании. Приобрести билет на рейсы Fly Dubai можно таким же способом, но через уполномоченного агента, а сбор за его услуги составит 2 000 руб., говорится в статье.
В call-центре Emirates, которая наладила возможность оплаты по QR-коду, «Известиям» рассказали, что забронировать билет через службу поддержки можно после запроса реквизитов московского офиса перевозчика. Там уточнили, что подтверждение покупки может занять несколько дней, а провести операцию нужно не позднее чем за 10 дней до вылета. Комиссия составит 1500 руб.
После начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. Visa и Mastercard объявили об уходе из России. Теперь россияне не могут пользоваться картами этих платежных систем, выпущенными российскими банками, за границей, а банки не могут выпускать новые карты. На территории России такие карты работают, потому что обслуживаются российской системой. Также часть российских банков сделала уже действующие карты Visa и MasterCard бессрочными.