NYT: авиакомпании США призвали запретить конкурентам полеты над Россией
Американские авиакомпании, для которых с 2022 г. закрыто воздушное пространство России, призывают Белый дом и конгресс США ввести запрет на такие полеты для иностранных перевозчиков. Таким образом компании хотят повлиять на летающих теми же маршрутами конкурентов, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
«Они изменили планы транстихоокеанских полетов, чтобы гарантировать, что им будет где приземлиться в случае чрезвычайной ситуации, уменьшили количество пассажиров и грузов, чтобы снизить расходы, поскольку они летают на большие расстояния, и приостановили более дюжины запланированных новых маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и другие города», – пишет газета.
В то же время многим иностранным компаниям все еще разрешено летать над Россией, из-за чего количество пассажиров на рейсах в США из Азии и обратно растет, отмечают в авиакомпаниях. В февральской презентации группа Airlines for America заявила, что «несправедливое преимущество» получили, в частности, компании Air India, Emirates и China Eastern Airlines. По оценке участников рынка, потери американских перевозчиков составляют $2 млрд в год.
Авиакомпании США потребовали решить проблему и наложить на иностранных перевозчиков те же ограничения. Как подчеркнули в Airlines for America, администрация Байдена должна «принять меры для обеспечения того, чтобы иностранные перевозчики, летающие над Россией, не вылетали, не приземлялись и не совершали транзит через аэропорты США».
По данным источников NYT, минтранс США подготовил проект приказа, который запрещает китайским перевозчикам летать через российское воздушное пространство. Собеседники газеты отмечают, что администрация Байдена имеет законные полномочия для устранения жалоб американских перевозчиков. Иностранные авиаперевозчики получают преимущество в виде более короткого времени полета, более низких затрат, меньшего расхода топлива и всех тех преимуществ, которые недоступны для американских компаний, говорится в статье.
Bloomberg ранее писал, что закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний США и Евросоюза в ответ на аналогичные санкции западных стран стало причиной увеличения времени полетов в Азию, а также привело к значительному росту стоимости топлива. Европейским перевозчикам, например Air France – KLM, при выполнении рейсов в Японию приходится облетать Россию через Казахстан и Монголию, что добавляет к длительности полетов несколько часов. Британская Virgin Atlantic отказалась от рейсов в Гонконг в октябре, назвав одной из причин этого решения закрытие воздушного пространства России. Длительность рейса французской Air France из Парижа в Токио достигла 14 часов.
Минтранс РФ еще в марте 2022 г. сообщал, что зарубежные авиакомпании вынуждены тратить более $37,5 млн в неделю, чтобы обойти российское воздушное пространство.