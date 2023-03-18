NYT: авиакомпании США призвали запретить конкурентам полеты над Россией

Bloomberg ранее писал, что закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний США и Евросоюза в ответ на аналогичные санкции западных стран стало причиной увеличения времени полетов в Азию, а также привело к значительному росту стоимости топлива. Европейским перевозчикам, например Air France – KLM, при выполнении рейсов в Японию приходится облетать Россию через Казахстан и Монголию, что добавляет к длительности полетов несколько часов. Британская Virgin Atlantic отказалась от рейсов в Гонконг в октябре, назвав одной из причин этого решения закрытие воздушного пространства России. Длительность рейса французской Air France из Парижа в Токио достигла 14 часов.