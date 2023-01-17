Еврокомиссия призвала Россию отменить транссибирские платежи с авиакомпаний

Сложившаяся ситуация привела к тому, что затраты авиакомпаний из недружественных стран заметно выросли. Осенью 2022 г. Bloomberg сообщало, что закрытие неба России для авиакомпаний из США и ЕС привело к увеличению времени полетов в Азию. Значительно выросла стоимость топлива, которое является главной статьей расходов в авиационной отрасли, отмечало агентство. Air France-KLM и другие европейские перевозчики в рамках своих рейсов в Японию вынуждены облетать Россию через Казахстан и Монголию, что добавило к длительности перелетов несколько часов. Британская Virgin Atlantic отказалась от рейсов в Гонконг, а длительность рейса Air France из Парижа в Токио достигла 14 часов.