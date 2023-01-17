Еврокомиссия призвала Россию отменить транссибирские платежи с авиакомпаний

Еврокомиссия призвала Россию отменить транссибирские платежи с авиакомпанийДо санкций 2022 года они приносили «Аэрофлоту» и российской авиаотрасли $500–800 млн в год
Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью. С таким заявлением 16 января выступил руководитель гендиректората по транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрик Хололей на конференции Airline Economics в Дублине.
По мнению чиновника, это нужно сделать, когда для западных компаний снимут ограничения на пролет над территорией России. «Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть – транссибирские роялти», – заявил Хололей (цитата по Reuters), отметив, что любое открытие российского воздушного пространства «не будет чем-то обыденным».
Минтранс РФ и Росавиация от комментариев отказались. «Ведомости» также направили запрос в «Аэрофлот».
Транссибирские платежи – это плата, которую Россия с советских времен взимает с иностранных авиакомпаний за полеты между Европой и Азией через Сибирь. Такой маршрут позволяет сократить дальность межконтинентального перелета на 4000 км. Получателем выплат является национальный авиаперевозчик – «Аэрофлот», часть суммы затем передавалась Росавиации, например, на поддержку летных училищ.
До пандемии коронавируса «Аэрофлот» получал, по разным оценкам, $500–800 млн в год за пролет иностранных авиакомпаний над Сибирью. В пандемийном 2020 году авиакомпания недополучила около $250 млн («Ведомости» писали об этом 5 октября 2021 г.). Аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова отмечала тогда, что основными плательщиками были Air France (Франция) и Lufthansa (Германия).
После начала СВО на Украине страны Евросоюза (ЕС) закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Такие же ограничения ввели США и Канада. Великобритания запретила полеты «Аэрофлоту» и российским частным самолетам. В ответ Россия зеркально запретила полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа. Таким образом, в 2022 г. транссибирские платежи в основном вносили перевозчики из Юго-Восточной Азии, которые осуществляли полеты в Европу.
Сложившаяся ситуация привела к тому, что затраты авиакомпаний из недружественных стран заметно выросли. Осенью 2022 г. Bloomberg сообщало, что закрытие неба России для авиакомпаний из США и ЕС привело к увеличению времени полетов в Азию. Значительно выросла стоимость топлива, которое является главной статьей расходов в авиационной отрасли, отмечало агентство. Air France-KLM и другие европейские перевозчики в рамках своих рейсов в Японию вынуждены облетать Россию через Казахстан и Монголию, что добавило к длительности перелетов несколько часов. Британская Virgin Atlantic отказалась от рейсов в Гонконг, а длительность рейса Air France из Парижа в Токио достигла 14 часов.
В декабре 2022 г. глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш заявил, что Западу следует пересмотреть свои взгляды и готовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России. По его словам, в 2023 г. Китай может ослабить введенные в рамках антикоронавирусной политики ограничения, тогда у китайских авиакомпаний будет преимущество перед British Airways.
Заявление Еврокомиссии больше похоже не на призыв, а на угрозу, которая в условиях закрытого из-за санкций неба звучит анекдотично, считает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Он напомнил, что от взаимного закрытия неба теряют как российские, так и иностранные авиакомпании, поэтому возвращение к «досанкционным» отношениям выгодно обеим сторонам. «Европа теряет даже больше – несколько миллиардов долларов в год», – оценил эксперт.
Европейцы последовательно и настойчиво заявляют о необходимости отменить «так называемые роялти», напомнил исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Но, по его словам, большинство чиновников пришли в политику уже после того, как механизм компенсационных платежей был сформирован и принят договаривающимися сторонами, и не помнят, что это не прихоть российских авиавластей, а «давние двусторонние договоренности авиакомпаний, являющихся назначенными перевозчиками».
Борисов также отметил, что от ограничительной меры в виде допуска летать над Сибирью раньше выигрывали и крупные европейские компании. Несколько лет авиакомпания Norwegian просила Россию пустить ее в свое воздушное пространство, чтобы летать в Японию, Корею и Китай, но не получила разрешения, привел пример эксперт. Есть мнение, что позиция Европы изменилась во многом под воздействием крупных европейских перевозчиков. «Поэтому нельзя утверждать, что в этой системе допуска на рынок были заинтересованы только российские компании», – подытожил Борисов.
Важный момент касается сути этого соглашения: советская (а теперь уже российская) сторона – авиакомпания «Аэрофлот» – получала компенсацию, по сути, за неиспользование своих коммерческих прав на некоторых международных направлениях, отметил Пантелеев. «То есть «Аэрофлот» мог бы конкурировать с иностранными перевозчиками за пассажира, но давал возможность летать иностранным авиакомпаниям, получая за это компенсацию», – пояснил он.
Поэтому если российские авиакомпании сочтут необходимым в полном объеме использовать свои коммерческие права и конкурировать в том числе с европейскими перевозчиками, то вполне возможно, что механизм компенсационных платежей будет отменен сам собой, считает эксперт.
По словам Борисова, транссибирские платежи – вещь действительно дискуссионная, в то же время «системе уже десятки лет». «Она сложилась, зачем России просто так отказываться в перспективе от миллиарда долларов в год? Любой вопрос может быть предметом переговоров, но совершенно четко надо понимать, что Россия получит в этой ситуации взамен», – подчеркивает Борисов.
Введенные санкции привели в том числе к тому, что российские перевозчики лишились исторических слотов в европейских аэропортах, напомнил Пантелеев. «Для международных перевозок удобные слоты – очень дорогой актив. Поэтому, когда будет решаться вопрос о возобновлении перевозок, российские авиакомпании смогут отказаться от этого механизма только при выполнении целого ряда условий, обеспечивающих их конкурентоспособность», – считает он. И такие недружественные действия, которые были предприняты ЕС, включая внесение российских перевозчиков в черный список, действительно сделают будущие переговоры исключительно тяжелыми, резюмировал Пантелеев.