В России сократились объемы производства цемента
На фоне сокращения потребления в России в январе было произведено 2,6 млн т цемента, что на 11,3% меньше год к году. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Союзцемента» (объединяет крупные холдинги отрасли).
Уточняется, что по итогам января потребление цемента снизилось на 8,1% в годовом выражении, до 2,5 млн т. При этом в феврале объем потребления составил 3,2 млн т, что на 8,6% ниже по сравнению с февралем 2022 г. За этот же период производство снизилось на 5,9% и составило 3,2 млн т, следует из данных «Союзцемента».
Предполагается, что объемы потребления не начнут расти в этом году. Напротив, по итогам года они сократятся на 10-20%. В «Союзцементе» считают , что такая динамика вызвана стагнацией во всей стройиндустрии. В частности, по итогам января число новых проектов оказалось вдвое меньше по сравнению с январем 2022 г. При этом единственным регионом, который нарастил производство цемента, стал Дальний Восток, где выпуск этой продукции увеличился на 19% из-за значительного объема строительства.
В аналитической компании СМПРО отметили, что снижение потребления является не единственной проблемой отрасли. В частности, по итогам I квартала объем импорта вырос на 45%. По данным «Союзцемента», общий импорт цемента по итогам 2023 г. может составить 5–7 млн т против 2,2 млн т в прошлом году. Аналитики отметили рост поставок цемента из Ирана, Казахстана и Белоруссии. Экспорт же цемента на фоне антироссийских санкций, напротив, сократился в январе на 16% в годовом выражении, до 0,07 млн т.
Аналитики считают, что такая ситуация может привести к вынужденному закрытию предприятий на фоне профицита их собственных мощностей. В частности, руководитель департамента технического маркетинга «Цемроса» Денис Усольцев предупредил, что в зоне риска находятся 3-4 завода, себестоимость продукции которых становится неконкурентоспособной из-за высоких издержек. По словам директора по корпоративным отношениям Cementum Виталия Богаченко, рост себестоимости производства составил 17%. В связи с этим в «Союзцементе» предлагают ввести меры нетарифного регулирования импорта.