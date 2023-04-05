В России сократились объемы производства цемента

Предполагается, что объемы потребления не начнут расти в этом году. Напротив, по итогам года они сократятся на 10-20%. В «Союзцементе» считают , что такая динамика вызвана стагнацией во всей стройиндустрии. В частности, по итогам января число новых проектов оказалось вдвое меньше по сравнению с январем 2022 г. При этом единственным регионом, который нарастил производство цемента, стал Дальний Восток, где выпуск этой продукции увеличился на 19% из-за значительного объема строительства.