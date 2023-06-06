Глава Philip Morris предложил установить сроки запрета на производство сигарет
Главный исполнительный директор одного из крупнейших производителей табачной продукции Philip Morris International Яцек Ольчак предложил ввести запрет на сигареты и определить срок, в который решение вступит в силу. Об этом он сообщил в интервью газете Daily Mirror.
«Правительства могли бы сократить курение и расходы на здравоохранение, если бы они поддержали табачные компании в поиске менее вредных для здоровья альтернатив, установив при этом крайний срок для запрета традиционных сигарет», – сказано в сообщении.
По его словам, сигаретам должны быть предложены альтернативы, например, в виде вейпов или системы нагревания табака. В качестве примера Ольчак привел решение к 2030 г. прекратить продажи новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Такие устройства составляют 35% от общего годового дохода компании, пишет Daily Mirror.
Уточняется, что начиная с 2016 г. Philip Morris стремится переквалифицироваться из крупнейшей в мире табачной компании в научный центр, на базе которого будет оказываться помощь тем, кто не может бросить курить. На эти цели компания уже потратила 8,5 млрд фунтов стерлингов ($10,58 млрд).