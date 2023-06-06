Глава Philip Morris предложил установить сроки запрета на производство сигарет

Уточняется, что начиная с 2016 г. Philip Morris стремится переквалифицироваться из крупнейшей в мире табачной компании в научный центр, на базе которого будет оказываться помощь тем, кто не может бросить курить. На эти цели компания уже потратила 8,5 млрд фунтов стерлингов ($10,58 млрд).