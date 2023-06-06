Газета
Бизнес

Глава Philip Morris предложил установить сроки запрета на производство сигарет

Ведомости

Главный исполнительный директор одного из крупнейших производителей табачной продукции Philip Morris International Яцек Ольчак предложил ввести запрет на сигареты и определить срок, в который решение вступит в силу. Об этом он сообщил в интервью газете Daily Mirror.

«Правительства могли бы сократить курение и расходы на здравоохранение, если бы они поддержали табачные компании в поиске менее вредных для здоровья альтернатив, установив при этом крайний срок для запрета традиционных сигарет», – сказано в сообщении.

По его словам, сигаретам должны быть предложены альтернативы, например, в виде вейпов или системы нагревания табака. В качестве примера Ольчак привел решение к 2030 г. прекратить продажи новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Такие устройства составляют 35% от общего годового дохода компании, пишет Daily Mirror.

Уточняется, что начиная с 2016 г. Philip Morris стремится переквалифицироваться из крупнейшей в мире табачной компании в научный центр, на базе которого будет оказываться помощь тем, кто не может бросить курить. На эти цели компания уже потратила 8,5 млрд фунтов стерлингов ($10,58 млрд).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных