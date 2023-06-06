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Ozon анонсировал выход на рынок Армении

Ведомости

Ozon в этом месяце выйдет на рынок Киргизии, а уже осенью планирует начать продажи в Армении, заявил руководитель бизнес-направления маркетплейса Сергей Гончаров на Come On Forum 2023. Трансляция мероприятия велась на сайте компании.

«Мы расширяем географию. Ozon уже присутствует в Белоруссии и Казахстане. В июле выйдем на рынок Кыргызстана, а осенью начнем бизнес в Армении», – сказал он.

Гончаров также рассказал, что продажи Ozon выросли в десять раз с 2019 г., во многом за счет регионов.

В пресс-службе Ozon уточнили в комментарии ТАСС, что компания планирует открыть в Армении локальный маркетплейс и строить свою собственную логистическую инфраструктуру. При этом Ozon намерен привлекать местных продавцов, которые продавали бы свои товары как в Армении, так и в РФ.

Ozon окончил I квартал 2023 г. с чистой прибылью 10,7 млрд руб., тогда как год назад за этот промежуток времени компания понесла убытки в размере 19,1 млрд руб. Чистая прибыль в I квартале связана с неденежным эффектом реструктуризации облигаций, рассказал «Ведомостям» представитель Ozon. Компании необходимо отразить переоценку реструктуризации задолженности.

Оборот компании вырос на 71% по сравнению с I кварталом 2022 г. и составил 303 млрд руб. Продажи продавцов почти удвоились – рост составил 93%. Ozon получил рекордную скорректированную EBITDA в 8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных