Ozon анонсировал выход на рынок Армении

В пресс-службе Ozon уточнили в комментарии ТАСС, что компания планирует открыть в Армении локальный маркетплейс и строить свою собственную логистическую инфраструктуру. При этом Ozon намерен привлекать местных продавцов, которые продавали бы свои товары как в Армении, так и в РФ.