Ozon анонсировал выход на рынок Армении
Ozon в этом месяце выйдет на рынок Киргизии, а уже осенью планирует начать продажи в Армении, заявил руководитель бизнес-направления маркетплейса Сергей Гончаров на Come On Forum 2023. Трансляция мероприятия велась на сайте компании.
«Мы расширяем географию. Ozon уже присутствует в Белоруссии и Казахстане. В июле выйдем на рынок Кыргызстана, а осенью начнем бизнес в Армении», – сказал он.
Гончаров также рассказал, что продажи Ozon выросли в десять раз с 2019 г., во многом за счет регионов.
В пресс-службе Ozon уточнили в комментарии ТАСС, что компания планирует открыть в Армении локальный маркетплейс и строить свою собственную логистическую инфраструктуру. При этом Ozon намерен привлекать местных продавцов, которые продавали бы свои товары как в Армении, так и в РФ.
Ozon окончил I квартал 2023 г. с чистой прибылью 10,7 млрд руб., тогда как год назад за этот промежуток времени компания понесла убытки в размере 19,1 млрд руб. Чистая прибыль в I квартале связана с неденежным эффектом реструктуризации облигаций, рассказал «Ведомостям» представитель Ozon. Компании необходимо отразить переоценку реструктуризации задолженности.
Оборот компании вырос на 71% по сравнению с I кварталом 2022 г. и составил 303 млрд руб. Продажи продавцов почти удвоились – рост составил 93%. Ozon получил рекордную скорректированную EBITDA в 8 млрд руб.