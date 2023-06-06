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Свыше 2000 IT-компаний получили подтверждение аккредитации Минцифры

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Свыше 2200 IT-компаний прошли проверку и получили подтверждение аккредитации, сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в Telegram-канале.

«Каждая третья подавшая заявление ИТ-компания уже подтвердила аккредитацию. Более 2000 ИТ-компаний прошли проверку и уже получили подтверждение аккредитации. Всего на Госуслугах подали заявления 6600 компаний – это более 60% от тех, кто обязан был пройти эту процедуру», – отмечается в сообщении министерства.

Министерство уточнило, что подать заявление на «Госуслугах» до 1 июня должны были 10 000 компаний. Согласно приведенным Минцифры промежуточным итогам, подтвердить аккредитацию должны 10 086 компаний, подали заявление – 6682 компании, получили подтверждение – 2210 организаций, сейчас рассматриваются – 4473 заявления.

«Проверка заявлений будет идти до 1 июля, до 21 июля мы вынесем итоговое решение. До 10 июня компании получат первые результаты. Если при проверке обнаружатся несоответствия, мы уведомим организации, чтобы они успели обновить данные в заявлении», – пояснили в Минцифры.

Всего в реестре аккредитованных IT-компаний находятся свыше 22 000 организаций. О таком количестве в мае уже сообщал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Как отмечают в ведомстве, больше половины из них получают налоговые льготы и освобождены от подтверждения аккредитации.

12 мая Шадаев сообщал, что аккредитовано 22 247 IT-компаний. Минцифры заинтересовано в том, чтобы максимальное количество компаний прошло процедуру перерегистрации. Шадаев тогда напомнил, что компаниям нужно подать согласие на раскрытие сведений в ФНС, иначе они будут лишены аккредитации. В 2022 г. это вызвало «наиболее острую реакцию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных