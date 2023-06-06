Свыше 2000 IT-компаний получили подтверждение аккредитации Минцифры

«Каждая третья подавшая заявление ИТ-компания уже подтвердила аккредитацию. Более 2000 ИТ-компаний прошли проверку и уже получили подтверждение аккредитации. Всего на Госуслугах подали заявления 6600 компаний – это более 60% от тех, кто обязан был пройти эту процедуру», – отмечается в сообщении министерства.