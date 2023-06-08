Владелец Vans и The North Face переориентируется на оптовые поставки в России
Американский производитель одежды и обуви VF Corporation (владеет брендами Vans, The North Face, Timberland и др.) решила прекратить розничные продажи в России и переориентировать местное подразделение на оптовые продажи. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс».
По словам гендиректора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, эта стратегия позволит снизить геополитические риски. Таким образом компания сможет избежать бойкотирования на других рынках из-за наличия собственной розничной сети. В то же время благодаря этому компания сможет поддержать известность собственных брендов через представленность в мультибрендовых сетях и сохранить обороты бизнеса.
Помимо этого, у VF Corporation уже есть свои потребители, поэтому необходимости в розничном магазине для представления бренда нет, считает директор инфраструктурного ритейла и представления интересов арендаторов CORE.XP Евгения Прилуцкая. По ее словам, содержание розничного магазина также осложняется ростом арендных расходов. Благодаря же переориентации на оптовые поставки VF Corporation перекладывает ответственность за качество товара на производителя, а за сбыт – на оптового покупателя.
Розничная сеть магазинов Vans начала развиваться в России в 2020 г., когда VF Corporation выкупила работающие под этим брендом магазины у франчайзи A3 Retail Group. К концу 2022 г. в Москве и Санкт-Петербурге находилось 12 торговых точек Vans, сами магазины прекратили работать после начала спецоперации на Украине. В результате были также приостановлены онлайн-продажи и оптовые поставки. По итогам 2022 г. выручка российского подразделения VF Corporation сократилась на 50,8% в годовом выражении, до 1,36 млрд руб. Чистый убыток составил 306,97 млн руб. против прибыли в 420 млн руб. в 2021 г.