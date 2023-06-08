Владелец Vans и The North Face переориентируется на оптовые поставки в России

Розничная сеть магазинов Vans начала развиваться в России в 2020 г., когда VF Corporation выкупила работающие под этим брендом магазины у франчайзи A3 Retail Group. К концу 2022 г. в Москве и Санкт-Петербурге находилось 12 торговых точек Vans, сами магазины прекратили работать после начала спецоперации на Украине. В результате были также приостановлены онлайн-продажи и оптовые поставки. По итогам 2022 г. выручка российского подразделения VF Corporation сократилась на 50,8% в годовом выражении, до 1,36 млрд руб. Чистый убыток составил 306,97 млн руб. против прибыли в 420 млн руб. в 2021 г.