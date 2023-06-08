Минэк ожидает запуск групповых безвизовых турпоездок между РФ и Китаем до конца года
Возобновление соглашения о безвизовых поездках между Россией и Китаем состоится до конца года, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в кулуарах российского туристического форума «Путешествуй!».
«Китайские туристы ездят, их ездит много. Что касается безвиза, мы рассчитываем запустить его до конца года», – сказал он (цитата по ТАСС).
Процесс сдерживается тем, что Китай все еще не предоставил список своих уполномоченных туроператоров, добавил чиновник.
О том, что Россия уже направила КНР список своих туристических организаций, которые готовы к приему китайских гостей на 2023-2024 гг., 23 мая сообщал глава Минэка Максим Решетников.
О возобновлении соглашения между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках стало известно в феврале. Соглашение было приостановлено в период пандемии. Представитель МИД РФ уточнял, что граждане КНР могут въезжать в Россию как с визами, так и в безвизовом порядке в рамках межправительственного соглашения. В Минэке поясняли, что для пропуска туристов в Россию ждут от министерства культуры и туризма КНР список туристических компаний, которые планируют отправлять групповые туры в Россию.