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Общество

Минэк ожидает запуск групповых безвизовых турпоездок между РФ и Китаем до конца года

Ведомости

Возобновление соглашения о безвизовых поездках между Россией и Китаем состоится до конца года, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в кулуарах российского туристического форума «Путешествуй!».

«Китайские туристы ездят, их ездит много. Что касается безвиза, мы рассчитываем запустить его до конца года», – сказал он (цитата по ТАСС).

Процесс сдерживается тем, что Китай все еще не предоставил список своих уполномоченных туроператоров, добавил чиновник.

О том, что Россия уже направила КНР список своих туристических организаций, которые готовы к приему китайских гостей на 2023-2024 гг., 23 мая сообщал глава Минэка Максим Решетников.

О возобновлении соглашения между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках стало известно в феврале. Соглашение было приостановлено в период пандемии. Представитель МИД РФ уточнял, что граждане КНР могут въезжать в Россию как с визами, так и в безвизовом порядке в рамках межправительственного соглашения. В Минэке поясняли, что для пропуска туристов в Россию ждут от министерства культуры и туризма КНР список туристических компаний, которые планируют отправлять групповые туры в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных