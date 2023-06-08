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«Росатом» намерен подписать контракт на строительство АЭС в Узбекистане в этом году

Ведомости

«Росатом» ожидает подписания контракта на строительство первой АЭС в Узбекистане уже в этом году. Об этом заявил директор по капитальным вложениям и государственному строительному надзору госкорпорации Геннадий Сахаров в комментарии ТАСС.

«У нас планируется [в Узбекистане] подписание большого контракта на строительство атомной станции в этом году. Мы впервые туда заходим», – сказал он.

По его словам, госкорпорация планирует построить два блока мощностью 1200 МВт.

Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана АЭС осенью 2018 г. Как отмечалось тогда, «Росатом» планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения III+ с реакторными установками ВВЭР-1200. В июне прошлого года замминистра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев говорил, что республика обсуждает с Россией оптимизацию стоимости строительства атомной электростанции. Проект, как он тогда выразился, «очень сильно проигрывает другим видам генерации».

В начале мая в Египте началось строительство с участием России энергоблока № 3 первой в стране АЭС «Эль-Дабаа». Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+.

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6 февраля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что госкорпорация близка к заключению соглашений о строительстве АЭС с 3-4 новыми странами. В тот же день пресс-служба «Росатома» сообщила, что Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому. Также в феврале в пресс-службе «Росатома» сообщили, что строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии с участием российской стороны начнется в 2024 г. 

Позднее в конце апреля Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 АЭС «Аккую». «Росатом» передал минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент России Владимир Путин. «Аккую» — первая АЭС в Турции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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