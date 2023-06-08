«Росатом» намерен подписать контракт на строительство АЭС в Узбекистане в этом году

6 февраля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что госкорпорация близка к заключению соглашений о строительстве АЭС с 3-4 новыми странами. В тот же день пресс-служба «Росатома» сообщила, что Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому. Также в феврале в пресс-службе «Росатома» сообщили, что строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии с участием российской стороны начнется в 2024 г.