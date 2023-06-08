«Росатом» намерен подписать контракт на строительство АЭС в Узбекистане в этом году
«У нас планируется [в Узбекистане] подписание большого контракта на строительство атомной станции в этом году. Мы впервые туда заходим», – сказал он.
По его словам, госкорпорация планирует построить два блока мощностью 1200 МВт.
Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана АЭС осенью 2018 г. Как отмечалось тогда, «Росатом» планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения III+ с реакторными установками ВВЭР-1200. В июне прошлого года замминистра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев говорил, что республика обсуждает с Россией оптимизацию стоимости строительства атомной электростанции. Проект, как он тогда выразился, «очень сильно проигрывает другим видам генерации».
В начале мая в Египте началось строительство с участием России энергоблока № 3 первой в стране АЭС «Эль-Дабаа». Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+.
6 февраля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что госкорпорация близка к заключению соглашений о строительстве АЭС с 3-4 новыми странами. В тот же день пресс-служба «Росатома» сообщила, что Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому. Также в феврале в пресс-службе «Росатома» сообщили, что строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии с участием российской стороны начнется в 2024 г.
Позднее в конце апреля Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 АЭС «Аккую». «Росатом» передал минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент России Владимир Путин. «Аккую» — первая АЭС в Турции.