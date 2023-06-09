Пушилин: инвестор для строительства технопарка на «Азовстали» найден
Инвестор, который профинансирует создание технопарка на базе завода «Азовсталь» в Мариуполе, найден. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«С Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным мы обсуждали и детали, обсуждали уже своеобразную дорожную карту, обсуждали и работу стратегического инвестора, который найден, пока не буду называть, потому что еще работа подготовительная ведется», – сказал он.
По словам Пушилина, «Азовсталь» не будет работать «в прежних объемах», поскольку завод, построенный без учета розы ветров и экологических норм, был основным загрязнителем Мариуполя.
Ранее Пушилин говорил, что работы по разминированию «Азовстали» завершатся к лету 2024 г. Тогда он отмечал, что территория завода составляет 10 кв. км.
После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. российские военные начали вести бои в Мариуполе. 4 мая того же года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии. 20 мая министр доложил Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.