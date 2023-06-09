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Пушилин: инвестор для строительства технопарка на «Азовстали» найден

Ведомости

Инвестор, который профинансирует создание технопарка на базе завода «Азовсталь» в Мариуполе, найден. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«С Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным мы обсуждали и детали, обсуждали уже своеобразную дорожную карту, обсуждали и работу стратегического инвестора, который найден, пока не буду называть, потому что еще работа подготовительная ведется», – сказал он.

По словам Пушилина, «Азовсталь» не будет работать «в прежних объемах», поскольку завод, построенный без учета розы ветров и экологических норм, был основным загрязнителем Мариуполя.

Ранее Пушилин говорил, что работы по разминированию «Азовстали» завершатся к лету 2024 г. Тогда он отмечал, что территория завода составляет 10 кв. км.

После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. российские военные начали вести бои в Мариуполе. 4 мая того же года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии. 20 мая министр доложил Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных