Пушилин: инвестор для строительства технопарка на «Азовстали» найден

«С Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным мы обсуждали и детали, обсуждали уже своеобразную дорожную карту, обсуждали и работу стратегического инвестора, который найден, пока не буду называть, потому что еще работа подготовительная ведется», – сказал он.