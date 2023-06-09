Глава Росрыболовства заявил об удержании Норвегией шести рыболовных судов РФ

В октябре прошлого года власти Норвегии ограничили проход российских рыболовных судов, позволив им заходить лишь в три порта. При этом рыбодобывающие компании жаловались еще прошлым летом на то, что стали чаще сталкиваться с отказом в ремонте судов в норвежских портах.