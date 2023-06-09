Глава Росрыболовства заявил об удержании Норвегией шести рыболовных судов РФ
Норвегия из-за введенных ограничений против российских рыбопромысловых судов фактически удерживает шесть таких кораблей на своих верфях. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
«Ограничения, которые ввели норвежцы по ремонту рыбопромысловых судов, — незаконные, они фактически удерживают шесть рыбопромысловых судов у себя — это захват собственности другой страны», – приводит его слова пресс-служба Росрыболовства.
Шестаков выразил надежду на «возобладание разума» у норвежской стороны и возвращение судов после ремонта в родные порты. При этом Шестаков призвал «полностью пересматривать все планы» и организовать судоремонт в области. Для этого сейчас важно начать модернизацию Мурманского морского рыбного порта, переданного в управление Росрыболовству, считает он.
«Нам предстоит провести инвентаризацию и масштабную модернизацию порта — построить современный логистический хаб. К середине июля мы должны представить свои предложения по развитию Мурманского порта в администрацию президента», – добавил он.
В октябре прошлого года власти Норвегии ограничили проход российских рыболовных судов, позволив им заходить лишь в три порта. При этом рыбодобывающие компании жаловались еще прошлым летом на то, что стали чаще сталкиваться с отказом в ремонте судов в норвежских портах.