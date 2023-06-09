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Глава Росрыболовства заявил об удержании Норвегией шести рыболовных судов РФ

Ведомости

Норвегия из-за введенных ограничений против российских рыбопромысловых судов фактически удерживает шесть таких кораблей на своих верфях. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

«Ограничения, которые ввели норвежцы по ремонту рыбопромысловых судов, — незаконные, они фактически удерживают шесть рыбопромысловых судов у себя — это захват собственности другой страны», – приводит его слова пресс-служба Росрыболовства.

Шестаков выразил надежду на «возобладание разума» у норвежской стороны и возвращение судов после ремонта в родные порты. При этом Шестаков призвал «полностью пересматривать все планы» и организовать судоремонт в области. Для этого сейчас важно начать модернизацию Мурманского морского рыбного порта, переданного в управление Росрыболовству, считает он.

«Нам предстоит провести инвентаризацию и масштабную модернизацию порта — построить современный логистический хаб. К середине июля мы должны представить свои предложения по развитию Мурманского порта в администрацию президента», – добавил он.

В октябре прошлого года власти Норвегии ограничили проход российских рыболовных судов, позволив им заходить лишь в три порта. При этом рыбодобывающие компании жаловались еще прошлым летом на то, что стали чаще сталкиваться с отказом в ремонте судов в норвежских портах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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