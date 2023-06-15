Цены на газ в Европе превысили $500 впервые с апреля 2023 года
Биржевые цены на газ в Европе впервые с апреля 2023 г. превысили $500 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $539,67 за 1000 куб. м, или €47,59 за МВт\ч. Цена на газ в Европе продолжает расти, по состоянию на 13.42 мск она составляет уже $543,41 за 1000 куб. м, или €47,92 за МВт\ч.
Газ в Европе дешевел с конца августа 2022 г. Падение ускорилось в декабре прошлого года, когда биржевые котировки впервые с февраля прошлого года опустились ниже $800 за 1000 куб. м. 9 марта этого года цена упала до $450 за 1000 куб. м. После окончания отопительного сезона в ЕС (завершился 6 апреля) газ продолжил дешеветь, и 31 мая цена достигла $282 за 1000 куб. м.
Затем стоимость топлива начала расти. Уже 9 июня цена на газ в Европе превысила $350 за 1000 куб. м, а 13 июня – и $450 за 1000 куб. м.
Стоимость газа снижалась за счет высокой заполненности газовых хранилищ и стабильных поставок сжиженного природного газа (СПГ). Также пройти отопительный сезон Европе помогла теплая погода. По состоянию на 13 июня заполненность хранилищ ЕС составляет 72,8%.
При этом еще в конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что мировые цены на газ будут расти. В апреле заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «тысяча евро за тысячу кубических метров газа все-таки скоро вернется».