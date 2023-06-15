Цены на газ в Европе превысили $500 впервые с апреля 2023 года

Газ в Европе дешевел с конца августа 2022 г. Падение ускорилось в декабре прошлого года, когда биржевые котировки впервые с февраля прошлого года опустились ниже $800 за 1000 куб. м. 9 марта этого года цена упала до $450 за 1000 куб. м. После окончания отопительного сезона в ЕС (завершился 6 апреля) газ продолжил дешеветь, и 31 мая цена достигла $282 за 1000 куб. м.