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Индийский инвестор может построить в Мурманской области фармацевтический завод

Ведомости

Индийский инвестор планирует в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) построить в Мурманской области фармацевтический комплекс и завод активных фармацевтических ингредиентов. Компания «Саффарм» и власти региона подписали соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в мурманском министерстве информполитики.

Отмечается, что предприятие будет выпускать импортозамещающую продукцию и поставлять ее в государственные больницы и аптеки. В течение трех лет после запуска мощность завода должна составить более 1,3 млрд лекарственных единиц в год, а также 1800 т фармацевтических ингредиентов, а затем – 6000 т. Предполагается, что на предприятии будут работать 280 сотрудников.

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По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибисова, объем инвестиций может составить более 10 млрд руб. Власти планируют разработать преференции для компании.

«Мы рады, что сможем масштабировать свой бизнес на востоке России и в Арктической зоне РФ. Налоговые льготы и административная поддержка позволят нам развернуть инвестиционную деятельность в кратчайшие сроки», – отметил гендиректор компании Кумар Дивеш.

ООО «Саффарм» было зарегистрировано в Мурманской области 24 мая 2023 г. Бенефициарами выступают индийские Safecon Lifesciences и Avicare Bio Science.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных