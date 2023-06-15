Индийский инвестор может построить в Мурманской области фармацевтический завод

Отмечается, что предприятие будет выпускать импортозамещающую продукцию и поставлять ее в государственные больницы и аптеки. В течение трех лет после запуска мощность завода должна составить более 1,3 млрд лекарственных единиц в год, а также 1800 т фармацевтических ингредиентов, а затем – 6000 т. Предполагается, что на предприятии будут работать 280 сотрудников.