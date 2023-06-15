Индийский инвестор может построить в Мурманской области фармацевтический завод
Индийский инвестор планирует в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) построить в Мурманской области фармацевтический комплекс и завод активных фармацевтических ингредиентов. Компания «Саффарм» и власти региона подписали соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в мурманском министерстве информполитики.
Отмечается, что предприятие будет выпускать импортозамещающую продукцию и поставлять ее в государственные больницы и аптеки. В течение трех лет после запуска мощность завода должна составить более 1,3 млрд лекарственных единиц в год, а также 1800 т фармацевтических ингредиентов, а затем – 6000 т. Предполагается, что на предприятии будут работать 280 сотрудников.
По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибисова, объем инвестиций может составить более 10 млрд руб. Власти планируют разработать преференции для компании.
«Мы рады, что сможем масштабировать свой бизнес на востоке России и в Арктической зоне РФ. Налоговые льготы и административная поддержка позволят нам развернуть инвестиционную деятельность в кратчайшие сроки», – отметил гендиректор компании Кумар Дивеш.
ООО «Саффарм» было зарегистрировано в Мурманской области 24 мая 2023 г. Бенефициарами выступают индийские Safecon Lifesciences и Avicare Bio Science.