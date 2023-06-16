Путин предложил отменить проверки не связанного с рисками для человека бизнеса
Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда человеку и окружающей среде, то его не должны проверять. Об этом заявил президент в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что в России значительно снизилось число проверок бизнеса. В 2022 г. было 339 000 проверочных мероприятий, что на 20% меньше, чем в ковидном 2020 г., и почти в пять раз меньше, чем в 2019 г.
«Это неплохой показатель, но есть "но". Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, его вообще не должны проверять – ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий», – отметил президент.
«И дальше продолжим работу по снижению административного давления», – добавил Путин.
О снижении проверок бизнеса на 70% рассказывал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Это рекордно низкий показатель, который обусловлен введением моратория на проверки и контрольно-надзорные мероприятия. Титов добавил, что ведомства стали чаще использовать предупреждения в общей доле наказаний. Показатель вырос с 22,49% до 41,7%.