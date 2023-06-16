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Бизнес

Путин предложил отменить проверки не связанного с рисками для человека бизнеса

Ведомости

Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда человеку и окружающей среде, то его не должны проверять. Об этом заявил президент в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что в России значительно снизилось число проверок бизнеса. В 2022 г. было 339 000 проверочных мероприятий, что на 20% меньше, чем в ковидном 2020 г., и почти в пять раз меньше, чем в 2019 г.

«Это неплохой показатель, но есть "но". Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, его вообще не должны проверять – ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий», – отметил президент.

«И дальше продолжим работу по снижению административного давления», – добавил Путин.

Ранее по теме: Титов сообщил о рекордном сокращении проверок бизнеса

О снижении проверок бизнеса на 70% рассказывал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Это рекордно низкий показатель, который обусловлен введением моратория на проверки и контрольно-надзорные мероприятия. Титов добавил, что ведомства стали чаще использовать предупреждения в общей доле наказаний. Показатель вырос с 22,49% до 41,7%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных