Суд оштрафовал «Яндекс» за непредоставление данных о пользователях

В 2022 г. некоторые сервисы «Яндекса» были включены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. В соответствии с законодательством эти компании должны хранить информацию о пользователях, в том числе о переписках, в течение одного года, а также предоставлять эти сведения по запросу ФСБ и других правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-розыскной деятельности.