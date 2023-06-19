Суд оштрафовал «Яндекс» за непредоставление данных о пользователях
Эти данные необходимы ФСБ для розыска людей и обеспечения безопасности страны. Постановление суда уже вступило в силу. Максимальный размер штрафа по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ (повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства) составляет 6 млн руб.
Впервые за непредоставление данных компания была оштрафована в 2022 г. Тогда Мещанский суд Москвы оштрафовал «Яндекс» на 400 000 руб. По словам защитника компании, у «Яндекса» не было возможности соблюдения требований законодательства, в соответствии с которыми необходимо закупить, установить и настроить технические средства и программное обеспечение иностранного производства, что в настоящее время невозможно, пояснил юрист.
В 2022 г. некоторые сервисы «Яндекса» были включены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. В соответствии с законодательством эти компании должны хранить информацию о пользователях, в том числе о переписках, в течение одного года, а также предоставлять эти сведения по запросу ФСБ и других правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-розыскной деятельности.