Сервисы «Яндекса» включили в реестр организаторов распространения информации

Такие требования к сервисам и компаниям появились вместе с так называемым «законом Яровой», который был принят в 2016 г. Он в том числе обязывает операторов связи и интернет-компании на протяжении полугода хранить весь пользовательский трафик. Другие сервисы «Яндекса», например, сервис поиска, «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Дзен» и др. уже включены в реестр. Всего в реестр включено более 300 владельцев сайтов.