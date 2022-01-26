Сервисы «Яндекса» включили в реестр организаторов распространения информации
Внесение в реестр означает, что сервисы обязаны собирать и хранить данные пользователей на протяжении полугода, а также предоставлять эти данные правоохранительным органам и спецслужбам по соответствующим запросам.
В пресс-службе «Яндекс.Go» подтвердили «Ведомостям» включение в реестр, отметив, что компания выполняет требования действующего законодательства.
«Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов Яндекс Go, Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки в реестр организаторов распространения информации и в соответствии с законом обязаны его исполнить», — отметили в пресс-службе.
Такие требования к сервисам и компаниям появились вместе с так называемым «законом Яровой», который был принят в 2016 г. Он в том числе обязывает операторов связи и интернет-компании на протяжении полугода хранить весь пользовательский трафик. Другие сервисы «Яндекса», например, сервис поиска, «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Дзен» и др. уже включены в реестр. Всего в реестр включено более 300 владельцев сайтов.
11 января агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщало, что положение о хранении трафика онлайн-кинотеатров и цифрового эфирного ТВ по «закон Яровой» может быть исключено в рамках первого пакета мер поддержки IT-индустрии. По данным собеседников агентства, из-под действия закона предлагается освободить и организаторов распространения информации.
Глава Минцифры Максут Шадаев в декабре упоминал оптимизацию «закона Яровой» среди перечня обсуждаемых мер. «Мы также пообсуждаем технологии имплементации "закона Яровой", можно ли там найти дополнительные возможности для оптимизации», — говорил он.