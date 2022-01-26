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Общество

Сервисы «Яндекса» включили в реестр организаторов распространения информации

Ведомости

Сервисы «Яндекса» в сфере транспорта («Яндекс.Go» — входит такси, курьерские перевозки и кикшеринг), а также доставки еды («Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка») в середине января были включены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных Роскомнадзора. 

Внесение в реестр означает, что сервисы обязаны собирать и хранить данные пользователей на протяжении полугода, а также предоставлять эти данные правоохранительным органам и спецслужбам по соответствующим запросам. 

В пресс-службе «Яндекс.Go» подтвердили «Ведомостям» включение в реестр, отметив, что компания выполняет требования действующего законодательства. 

«Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов Яндекс Go, Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки в реестр организаторов распространения информации и в соответствии с законом обязаны его исполнить», — отметили в пресс-службе. 

Такие требования к сервисам и компаниям появились вместе с так называемым «законом Яровой», который был принят в 2016 г. Он в том числе обязывает операторов связи и интернет-компании на протяжении полугода хранить весь пользовательский трафик. Другие сервисы «Яндекса», например, сервис поиска, «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Дзен» и др. уже включены в реестр. Всего в реестр включено более 300 владельцев сайтов. 

11 января агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщало, что положение о хранении трафика онлайн-кинотеатров и цифрового эфирного ТВ по «закон Яровой» может быть исключено в рамках первого пакета мер поддержки IT-индустрии. По данным собеседников агентства, из-под действия закона предлагается освободить и организаторов распространения информации. 

Глава Минцифры Максут Шадаев в декабре упоминал оптимизацию «закона Яровой» среди перечня обсуждаемых мер. «Мы также пообсуждаем технологии имплементации "закона Яровой", можно ли там найти дополнительные возможности для оптимизации», — говорил он. 

Ранее по теме: Послабления по «закону Яровой» могут затронуть онлайн-кинотеатры и цифровое эфирное ТВ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных