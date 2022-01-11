Послабления по «закону Яровой» могут затронуть онлайн-кинотеатры и цифровое эфирное ТВ

В сентябре прошлого года правительство утвердило второй пакет мер поддержки, в который входят 62 мероприятия. При этом 20 из них нацелены на выравнивание условий ведения бизнеса в России для зарубежных и российских IT-компаний, стимулирование импортозмещения и продвижение российских отраслевых решений за рубежом. Среди них — подготовка предложений по введению в России цифрового налога на глобальные компании с учетом подходов, которые обсуждаются на площадке ОЭСР, разработка законопроекта для привлечения и возврата IT-специалистов и компаний, в том числе с выдачей льготной ипотеки и льготного кредитования, создание института цифрового резидентства, наделение полномочиями цифровых атташе.