Послабления по «закону Яровой» могут затронуть онлайн-кинотеатры и цифровое эфирное ТВ
Положение о хранении трафика онлайн-кинотеатров и цифрового эфирного ТВ по «закону Яровой» может быть исключено в рамках первого пакета мер поддержки IT-индустрии, разработанного Минцифры совместно с представителями отрасли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники.
Так называемый «закон Яровой» был принят в 2016 г. Он в том числе обязывает операторов связи и интернет-компании на протяжении полугода хранить весь пользовательский трафик. По данным собеседников агентства, из-под действия закона предлагается освободить организаторов распространения информации (ОРИ, в него входит более 300 владельцев сайтов), первый и второй мультиплекс цифрового эфирного ТВ, а также аудиовизуальные сервисы, к которым относятся онлайн-кинотеатры и видеохостинги.
По сведениям собеседников «Интерфакса», в ближайшее время в администрации президента РФ пройдет совещание, на котором будет обсуждаться пакет мер. Он будет состоять из десяти инициатив, которые в январе-феврале планируется представить на рассмотрение комитета Госдумы по информполитике, сообщал ранее глава Минцифры Максут Шадаев.
Шадаев в декабре упоминал оптимизацию «пакета Яровой» среди перечня обсуждаемых мер. «Мы также пообсуждаем технологии имплементации закона Яровой, можно ли там найти дополнительные возможности для оптимизации», — рассказывал он. По словам министра, операторы находятся в тяжелых условиях, поскольку у них нет источников финансирования для того, чтобы своевременно проводить модернизацию инфраструктуры.
Как передает «Интерфакс», в рамках пакета мер поддержки отечественной телеком-индустрии также планируется обязать зарубежные IT-компании отчислять часть выручки в фонд универсальной услуги, из которого финансируется федеральный проект устранения цифрового неравенства в стране. Кроме того, среди инициатив упоминаются льготное кредитование на покупку российского оборудования, инвестиционный налоговый вычет, применение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для телеком-компаний, снижение платы за радиочастотный спектр и управление спектром.
Минцифры, утверждают источники агентства, также предлагает разработать методику оценки потерь операторов — в том числе, от реализации проекта «Доступный интернет», который предусматривает бесплатный доступ к ряду социально значимых ресурсов. Кроме того, пакет мер затрагивает вопросы антимонопольного регулирования.
В сентябре прошлого года правительство утвердило второй пакет мер поддержки, в который входят 62 мероприятия. При этом 20 из них нацелены на выравнивание условий ведения бизнеса в России для зарубежных и российских IT-компаний, стимулирование импортозмещения и продвижение российских отраслевых решений за рубежом. Среди них — подготовка предложений по введению в России цифрового налога на глобальные компании с учетом подходов, которые обсуждаются на площадке ОЭСР, разработка законопроекта для привлечения и возврата IT-специалистов и компаний, в том числе с выдачей льготной ипотеки и льготного кредитования, создание института цифрового резидентства, наделение полномочиями цифровых атташе.
Еще 42 пункта плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах. Речь идет, в частности, о решениях для бизнеса, электронных образовательных сервисах, цифровых медицинских сервисах, офисном ПО и операционных системах, обработке данных и облачных сервисах, решениях в сфере искусственного интеллекта и др.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял в декабре, что разработку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли необходимо начать в 2022 г. По его словам, эффект от применения первого и второго пакетов в России превысил 49 млрд руб.