К чему привел налоговый маневр в IT-отрасли

К чему привел налоговый маневр в IT-отраслиЗа первые девять месяцев 2021 г. IT-компании принесли бюджету дополнительно 48 млрд рублей
Существенные налоговые послабления российские IT-компании получили с начала 2021 г. 1 января вступили в силу положения ФЗ-265 «О внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса». Благодаря им российские разработчики электроники и программного обеспечения получили возможность уплачивать налог на прибыль в размере 3% вместо 20%, а также снизить ставку страховых взносов до 7,6% с прежних 14%.
Чтобы претендовать на льготу, компания должна получать не менее 90% доходов от профильной деятельности, например от разработки и продажи ПО. Юрлицу также необходимо иметь в штате минимум семь сотрудников.
Для компенсации части выпадающих доходов с 1 января 2021 г. отменили освобождение от НДС для компаний, которые продают в РФ зарубежное ПО, они стали платить в бюджет НДС в размере 20%. Нулевой НДС сохранился только для разработчиков и поставщиков отечественного софта.
Бюджет в плюсе
В 2020 г. на этапе разработки налогового маневра планировалось, что благодаря принятым мерам уже в 2021 г. бюджет получит дополнительные 42,5 млрд руб. Итоговый фискальный результат IT-маневра в 2021 г. окажется даже выше. Об этом 24 ноября доложил президенту Владимиру Путину глава Минцифры Максут Шадаев: с января по сентябрь 2021 г. IT-компании принесли бюджету дополнительно 48 млрд руб. в виде налоговых платежей.
«Эффект от мер поддержки превысил 49 млрд руб.», – сообщила 23 декабря «Ведомостям» Ольга Баринова, представитель секретариата профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. «Это результат системной работы. Благодаря льготам доходы IT-компаний в этом году выросли примерно на 43%, что позволило увеличить зарплаты сотрудников на 13%. Соответственно выросли и налоговые поступления в бюджет страны», – пояснила Баринова.
Часть IT-компаний в результате налогового маневра проиграли. Среди таких оказались официальные дистрибуторы, не являющиеся правообладателями, и получающие основной доход от сублицензирования чужого ПО, либо оказывающие услуги по сопровождению и установке ПО, разработчиком которого они не являются. По новой редакции Налогового кодекса такие компании не получают никаких налоговых преференций, несмотря на то что установка и сопровождение такого ПО может требовать значительных интеллектуальных ресурсов, заявляла ранее Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий.
«[В 2021 г. в результате налогового маневра в IT-отрасли] довольно сильно пострадали компании, работающие по упрощенке. Это партнеры, объем продаж которым у нас, как и у остальных игроков рынка, доходит до 50%», – отмечает директор департамента корпоративного бизнеса Eset Антон Пономарев. Теперь такие партнеры продолжают продавать иностранное ПО, зарабатывая гораздо меньше из-за введения НДС. Небольшая часть из них переключается на отечественное ПО, также часть партнеров уходит с рынка, утверждает Пономарев. По итогам 2021 г. число партнеров Eset в России сократилось на 1500 до 13 500 юридических лиц и ИП, констатирует Пономарев.
Дорожная карта для IT-отрасли
9 сентября 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин утвердил второй пакет мер поддержки IT-отрасли. Он представляет собой дорожную карту под названием «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий» и включает в себя 62 мероприятия. В первую часть плана входит 20 мероприятий, направленных на выравнивание условий ведения бизнеса российских и иностранных глобальных компаний, а также общесистемные меры поддержки отрасли информационных технологий. Среди них подготовка предложений по введению в России цифрового налога на глобальные компании с учетом подходов, которые обсуждаются на площадке ОЭСР, разработка законопроекта для привлечения и возврата IT-специалистов и компаний, в том числе с выдачей льготной ипотеки и льготного кредитования, создание института цифрового резидентства, наделение полномочиями цифровых атташе.
Второй пакет поможет упростить путь IT-компаний к российскому потребителю, считает Шадаев. На это направлены три меры налогового стимулирования, которые удалось согласовать с Минфином, докладывал он Путину. Первая мера позволит компаниям уплачивать меньший налог на прибыль при внедрении отечественных решений искусственного интеллекта. Вторая предусматривает возможность ускорения в 3 раза амортизацию российского «железа». А третья мера позволит регионам вводить инвестиционный налоговый вычет на расходы, связанные с внедрением российских разработок.
Кроме того, в плане содержатся 42 специальные меры поддержки отрасли информационных технологий. Среди них меры направленные на поддержку отечественных решений для бизнеса, электронных медицинских сервисов, отечественного офисного ПО и операционных систем, решений в сфере искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, производство отечественных компьютерных игр и российского профессионального видеоконтента.