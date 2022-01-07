К чему привел налоговый маневр в IT-отрасли

«[В 2021 г. в результате налогового маневра в IT-отрасли] довольно сильно пострадали компании, работающие по упрощенке. Это партнеры, объем продаж которым у нас, как и у остальных игроков рынка, доходит до 50%», – отмечает директор департамента корпоративного бизнеса Eset Антон Пономарев. Теперь такие партнеры продолжают продавать иностранное ПО, зарабатывая гораздо меньше из-за введения НДС. Небольшая часть из них переключается на отечественное ПО, также часть партнеров уходит с рынка, утверждает Пономарев. По итогам 2021 г. число партнеров Eset в России сократилось на 1500 до 13 500 юридических лиц и ИП, констатирует Пономарев.