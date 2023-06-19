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Санкт-Петербург на ПМЭФе заключил соглашения с фармзаводами на 22 млрд рублей

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Санкт-Петербург на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключил контракты с пятью фармацевтическими предприятиями на сумму более 22 млрд руб., сообщил губернатор города Александр Беглов на «Радио России».

«Город заключил контракты с пятью нашими фармацевтическими предприятиями на сумму свыше 22 млрд руб. Эти инвестиции помогут наладить в Петербурге выпуск новых, высокотехнологичных препаратов для лечения социально значимых заболеваний», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, как рассказал Беглов на радио, Санкт-Петербург подписал на ПМЭФе 31 соглашение с промышленными предприятиями на 153 млрд руб., благодаря которому в городе появятся новые рабочие места и в бюджет поступят дополнительные доходы. По его словам, будет оказана поддержка концерну «Силовые машины» в производстве отечественных газовых турбин и генераторов большой мощности. Помимо этого, добавил Беглов, совместно с Балтийской промышленной компанией будет построено предприятие тяжелого машиностроения и начат выпуск металлорежущих станков.

На форуме правительство Санкт-Петербурга провело много международных встреч, отметил Беглов. В частности, их результатом стали договоренности о расширении туристических контактов с представителями Индии, Китая и Кубы.

В этом году ПМЭФ проходил 14-17 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных