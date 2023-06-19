Санкт-Петербург на ПМЭФе заключил соглашения с фармзаводами на 22 млрд рублей
Санкт-Петербург на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключил контракты с пятью фармацевтическими предприятиями на сумму более 22 млрд руб., сообщил губернатор города Александр Беглов на «Радио России».
«Город заключил контракты с пятью нашими фармацевтическими предприятиями на сумму свыше 22 млрд руб. Эти инвестиции помогут наладить в Петербурге выпуск новых, высокотехнологичных препаратов для лечения социально значимых заболеваний», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, как рассказал Беглов на радио, Санкт-Петербург подписал на ПМЭФе 31 соглашение с промышленными предприятиями на 153 млрд руб., благодаря которому в городе появятся новые рабочие места и в бюджет поступят дополнительные доходы. По его словам, будет оказана поддержка концерну «Силовые машины» в производстве отечественных газовых турбин и генераторов большой мощности. Помимо этого, добавил Беглов, совместно с Балтийской промышленной компанией будет построено предприятие тяжелого машиностроения и начат выпуск металлорежущих станков.
На форуме правительство Санкт-Петербурга провело много международных встреч, отметил Беглов. В частности, их результатом стали договоренности о расширении туристических контактов с представителями Индии, Китая и Кубы.
В этом году ПМЭФ проходил 14-17 июня.