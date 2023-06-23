«Известия»: экологи предложили отказаться от некоторых видов пластиковой тары

Минпромторг, отмечает газета, также подготовил доклад на эту тему в правительство, но не указал сроки вступления ограничений. Ведомство предлагает запретить четыре вида пластиковой тары: «кислотные» ПЭТ-бутылки, тонкую термоусадочную пленку, тару с этикеткой из ПВХ, а также упаковку, для которой использовали нерастворимые клеи. В министерстве при этом указывают, что не собираются запрещать выпуск всех пластиковых изделий, поскольку это ударит как по упаковочной отрасли, так и по потребителям.