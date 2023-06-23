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«Известия»: экологи предложили отказаться от некоторых видов пластиковой тары

Ведомости

В России могут запретить целый ряд видов пластиковой упаковки, пишет газета «Известия» со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора (РЭО), представленную на совещании в Минпромторге.

Запрет могут ввести уже со следующего года, ограничив использование первых пяти видов, доведя их общее количество до 20 к 2030 г. Такой временной ориентир указан в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла», отмечает издание. Экологи объясняют необходимость запрета тем, что такую тару сложно, а иногда и невозможно переработать.

Первыми под запрет РЭО предлагает подвести ПЭТ-бутылки нетрадиционных (т. е. не белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого) цветов, такую тару используют для производства напитков. Помимо этого экологи предлагают запретить тонкую термоусадочную пленку, которую используют в качестве этикетки на бутылках для напитков и йогуртов, сумку-сетку для овощей и фруктов и пластиковые капсулы для кофе.

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Минпромторг, отмечает газета, также подготовил доклад на эту тему в правительство, но не указал сроки вступления ограничений. Ведомство предлагает запретить четыре вида пластиковой тары: «кислотные» ПЭТ-бутылки, тонкую термоусадочную пленку, тару с этикеткой из ПВХ, а также упаковку, для которой использовали нерастворимые клеи. В министерстве при этом указывают, что не собираются запрещать выпуск всех пластиковых изделий, поскольку это ударит как по упаковочной отрасли, так и по потребителям.

«Основной фокус – постепенное выведение из ассортимента упаковочной отрасли пластиковой упаковки, которую нельзя переработать, и замещение ее на полностью перерабатываемые полимерные структуры», – рассказали там.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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