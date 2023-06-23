Силуанов: новых владельцев ушедших из РФ компаний обяжут размещать 20% акций на бирже

Первым об обязательном размещении на бирже части акций уходящих компаний при их выкупе у нерезидентов заговорил ЦБ. 16 мая глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что этот вопрос обсуждается с правительством. В тот же день первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин пояснил, что регулятор планирует предложить новым владельцам размещать на рынке акций от 10 до 20% купленного пакета.