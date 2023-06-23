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Силуанов: новых владельцев ушедших из РФ компаний обяжут размещать 20% акций на бирже

Ведомости

Покупателей бизнеса иностранных компаний, покидающих российский рынок, обяжут размещать на рынке акций 20% купленного пакета, такое решение приняли комиссия и подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в комментарии «Известиям» на ПМЭФ-2023.

«Тем самым мы планируем стимулировать финансовый рынок за счет создания новых возможностей для вложений, в том числе и граждан», – рассказал он.

Комиссия и подкомиссия занимаются санкционированием сделок с резидентами из недружественных стран, на осуществление которых весной 2022 г. был введен запрет, напоминает издание.

16 июня президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2023 заявил о принятии «специального решения» для поддержки и насыщения фондового рынка. 

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«Оно касается ситуации, когда иностранные владельцы продают российские активы. В таком случае часть акций компаний, у которых меняется собственник, должна поступать на российскую биржу», – сказал он, не уточнив, о какой доле бумаг идет речь.

Первым об обязательном размещении на бирже части акций уходящих компаний при их выкупе у нерезидентов заговорил ЦБ. 16 мая глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что этот вопрос обсуждается с правительством. В тот же день первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин пояснил, что регулятор планирует предложить новым владельцам размещать на рынке акций от 10 до 20% купленного пакета.

Позднее в том же месяце замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Минфин поддерживает инициативу ЦБ. «Предполагается, что каждое решение подкомиссии при рассмотрении подробного рода вопросов будет сопровождаться таким условием», – говорил он. Чиновник также уточнял, что мера не затронет акции, сделки с которыми уже совершены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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