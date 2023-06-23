Eni договорилась о покупке британской нефтегазовой компании Neptune за $4,9 млрд
Итальянская энергетическая компания Eni при участии своей норвежской дочерней компании Var Energi договорилась о покупке британской Neptune Energy за $4,9 млрд. Об этом сообщили в Eni.
Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2024 г. Для ее завершения необходимо будет получить правительственные и иные разрешения.
«Eni приобретет активы, составляющие весь портфель Neptune, за исключением ее операций в Германии и Норвегии. Немецкие операции будут прекращены до сделки Eni, а норвежские операции будут приобретены Var Energi непосредственно у Neptune по отдельному соглашению о покупке акций», – следует из сообщения компании.
В Eni отметили, что сделка поддержит цель компании увеличить долю добычи природного газа до 60% к 2030 г. «Мы ожидаем, что сделка увеличит поставки газа европейским потребителям примерно на 4 млрд куб. м», – добавил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци.
Neptune была основана в 2015 г. и занимается разведкой и добычей газа в Западной Европе, Северной Африке, Индонезии и Австралии. Компания принадлежит China Investment Corporation, Carlyle Group и CVC Capital Partners.
Летом 2022 г. итальянская Eni сообщила о снижении поставок российского газа, затем энергетическая компания обнародовала планы полностью отказаться от импорта из РФ к 2025 г., заменив его поставками из других стран.