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Бизнес

Eni договорилась о покупке британской нефтегазовой компании Neptune за $4,9 млрд

Ведомости

Итальянская энергетическая компания Eni при участии своей норвежской дочерней компании Var Energi договорилась о покупке британской Neptune Energy за $4,9 млрд. Об этом сообщили в Eni.

Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2024 г. Для ее завершения необходимо будет получить правительственные и иные разрешения.

«Eni приобретет активы, составляющие весь портфель Neptune, за исключением ее операций в Германии и Норвегии. Немецкие операции будут прекращены до сделки Eni, а норвежские операции будут приобретены Var Energi непосредственно у Neptune по отдельному соглашению о покупке акций», – следует из сообщения компании.

В Eni отметили, что сделка поддержит цель компании увеличить долю добычи природного газа до 60% к 2030 г. «Мы ожидаем, что сделка увеличит поставки газа европейским потребителям примерно на 4 млрд куб. м», – добавил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци.

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Neptune была основана в 2015 г. и занимается разведкой и добычей газа в Западной Европе, Северной Африке, Индонезии и Австралии. Компания принадлежит China Investment Corporation, Carlyle Group и CVC Capital Partners.

Летом 2022 г. итальянская Eni сообщила о снижении поставок российского газа, затем энергетическая компания обнародовала планы полностью отказаться от импорта из РФ к 2025 г., заменив его поставками из других стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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