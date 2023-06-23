Eni договорилась о покупке британской нефтегазовой компании Neptune за $4,9 млрд

«Eni приобретет активы, составляющие весь портфель Neptune, за исключением ее операций в Германии и Норвегии. Немецкие операции будут прекращены до сделки Eni, а норвежские операции будут приобретены Var Energi непосредственно у Neptune по отдельному соглашению о покупке акций», – следует из сообщения компании.