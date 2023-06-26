Совдир РЖД рекомендовал выплатить дивиденды на «префы» за 2022 год в 11 млрд рублей
Как следует из сообщения, выплаты предполагаются по следующим типам «префов»: на привилегированные акции в размере 4,47 млрд руб., на привилегированные акции типа «А» в размере 25 млн руб., на привилегированные акции типа «Б» в размере 1,83 млн руб., на привилегированные акции типа «В» в размере 6,51 млрд руб.
При этом совдир РЖД рекомендовал не направлять денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2022 г.
Перевозки пассажиров на сети РЖД по итогам мая увеличились на 5,5%. Об этих результатах компания сообщила в начале июня. В сообщении уточнялось, что в указанном месяце с вокзалов и станций РЖД отправилось 102,5 млн пассажиров.