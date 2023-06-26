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Совдир РЖД рекомендовал выплатить дивиденды на «префы» за 2022 год в 11 млрд рублей

Ведомости

Совет директоров ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы за 2022 г. в размере 11 млрд руб. по привилегированным акциям. Об этом говорится в сообщении компании в центре раскрытия корпоративной информации.

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Как следует из сообщения, выплаты предполагаются по следующим типам «префов»: на привилегированные акции в размере 4,47 млрд руб., на привилегированные акции типа «А» в размере 25 млн руб., на привилегированные акции типа «Б» в размере 1,83 млн руб., на привилегированные акции типа «В» в размере 6,51 млрд руб.

При этом совдир РЖД рекомендовал не направлять денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2022 г.

Перевозки пассажиров на сети РЖД по итогам мая увеличились на 5,5%. Об этих результатах компания сообщила в начале июня. В сообщении уточнялось, что в указанном месяце с вокзалов и станций РЖД отправилось 102,5 млн пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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