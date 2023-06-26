Совдир РЖД рекомендовал выплатить дивиденды на «префы» за 2022 год в 11 млрд рублей

Как следует из сообщения, выплаты предполагаются по следующим типам «префов»: на привилегированные акции в размере 4,47 млрд руб., на привилегированные акции типа «А» в размере 25 млн руб., на привилегированные акции типа «Б» в размере 1,83 млн руб., на привилегированные акции типа «В» в размере 6,51 млрд руб.