VK получила права на долгосрочную аренду штаб-квартиры в «Зингере»

Дом «Зингер» – историческое здание в центре Санкт-Петербурга, расположенное на Невском проспекте. Оно признано памятником архитектуры федерального значения. Площадь здания составляет около 8000 кв. м. Штаб-квартира «ВКонтакте» располагается в нем с 2010 г. Участники рынка ожидают, что теперь все офисные помещения в «Зигнере» отойдут под офис компании, пишет «Деловой Петербург».