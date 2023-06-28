VK получила права на долгосрочную аренду штаб-квартиры в «Зингере»
Корпорация VK приобрела права на долгосрочную аренду штаб-квартиры «ВКонтакте» в доме «Зингер» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
VK выкупила 100% акций ЗАО «Зингер», которое владеет долгосрочными правами аренды в доме компании «Зингер». В VK пояснили, что такой шаг позволит оптимизировать расходы и защитить экономические интересы компании.
Сумма сделки не уточняется. По информации издания «Деловой Петербург», стоимость сделки составила около 2,3 млрд руб. Согласно данным системы СПАРК, управляющей компанией «Зингер» является «Управляющая компания ВК» с 23 июня, пишет РБК.
Дом «Зингер» – историческое здание в центре Санкт-Петербурга, расположенное на Невском проспекте. Оно признано памятником архитектуры федерального значения. Площадь здания составляет около 8000 кв. м. Штаб-квартира «ВКонтакте» располагается в нем с 2010 г. Участники рынка ожидают, что теперь все офисные помещения в «Зигнере» отойдут под офис компании, пишет «Деловой Петербург».