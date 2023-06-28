В Кремле не обсуждают возвращения к налогу на сверхприбыль
Каких-либо решений по поводу повторного взимания с бизнеса налога на сверхприбыль (так называемому windfall tax) не принималось, в Кремле такие обсуждения не ведутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких решений на этот счет не принималось. И в данном случае я бы рекомендовал обратиться или в правительство, или к экспертам. Здесь [в Кремле] никакого обсуждения на этот счет, на эту тему не ведется», – рассказал он.
Ранее сегодня замминистра финансов Алексей Сазанов допустил возвращение к налогу на сверхприбыль, если «в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит». Сазанов указал на две причины появления налога: «конъюнктурные сверхдоходы» компаний и «существенный дефицит бюджета».
Законопроект о налоге на сверхприбыль был внесен правительством в Госдуму 13 июня. 26 июня инициативу поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам. Законопроект будет рассмотрен нижней палатой сегодня, 28 июня. Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб. Предполагается, что средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы, в том числе на поддержку нуждающихся семей.
Налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в два раза – до 5%.