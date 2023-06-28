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Бизнес

Суд оштрафовал банк «Тинькофф» за утечку персональных данных

Ведомости

Судебный участок мирового судьи №348 в Москве признал «Тинькофф Банк» виновным в административном правонарушении. Это следует электронной базы мировых судей столицы.

Суд признал банк виновным по ч. 1 ст. 13.11 КоАП (обработка персональных данных, не предусмотренных законодательством РФ). Компании назначен штраф в 70 000 руб., сообщают «РИА Новости».

Ранее по аналогичной статье были оштрафованы на 60 000 руб. VK, компания «Ростелеком», Skyeng и др.

Ранее по теме: Роскомнадзор с начала года получил 177 сообщений от компаний об утечке данных

Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер рассказывал, что ведомство сейчас работает над механизмом получения компенсаций через «Госуслуги» для пострадавших от утечек данных пользователей.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству до 1 июля 2023 г. рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для компаний, которые допустили утечку персональных данных россиян. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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