Суд оштрафовал банк «Тинькофф» за утечку персональных данных
Суд признал банк виновным по ч. 1 ст. 13.11 КоАП (обработка персональных данных, не предусмотренных законодательством РФ). Компании назначен штраф в 70 000 руб., сообщают «РИА Новости».
Ранее по аналогичной статье были оштрафованы на 60 000 руб. VK, компания «Ростелеком», Skyeng и др.
Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер рассказывал, что ведомство сейчас работает над механизмом получения компенсаций через «Госуслуги» для пострадавших от утечек данных пользователей.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству до 1 июля 2023 г. рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для компаний, которые допустили утечку персональных данных россиян.