«Коммерсант»: Минфин подготовил поправки о корректировке налогов для нефтяников

Как писали ранее сегодня «Ведомости», поступления российским нефтяным компаниям из бюджета в рамках демпфирующего механизма снизились в январе – июне 2023 г. в 2,4 раза по сравнению с показателем за тот же период прошлого года до 542,6 млрд руб. В июне этого года перечисления в рамках топливного демпфера составили 78,6 млрд руб., что почти втрое ниже показателя июня прошлого года. Выплаты снижаются второй месяц подряд: в мае 2023 г. они составили 103,5 млрд руб., в апреле – 107,2 млрд руб.