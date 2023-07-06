«Коммерсант»: Минфин подготовил поправки о корректировке налогов для нефтяников
Подготовленные Минфином поправки о корректировке параметров налогообложения нефтяной отрасли находятся на финальной стадии согласования в правительстве, пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с их содержание.
Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта об основных направлениях налоговой политики, принятого 20 июня. Минфин рассчитывает на принятие закона до конца июля – иначе поправки не смогут заработать с сентября. Поправки, вероятно, будут согласованы кабмином 10 июля.
Минфин предлагает вдвое сократить выплаты нефтяникам в рамках топливного демпфера, но не на год, как ожидалось ранее, а до конца 2026 г. Поправки также предполагают индексацию индикативных цен на бензин и дизель в формуле демпфера на 3% в 2026 г., и увеличение акцизов на топливо на 4% ежегодно до 2026 г.
Проект также включает переход месторождений сверхвязкой нефти в третью группу налога на дополнительный доход (НДД). Льготы на добычу такой нефти были отменены с 2021 г., напоминает издание, из-за чего сильнее других пострадали «Лукойл» и «Татнефть». Речь идет, как отмечается, об участках, на которых не менее 70% добычи приходится на нефть с вязкостью не менее 10 тыс. миллипаскаль-секунд.
Кроме того, Минфин предлагает продлить до конца 2026 г. повышенный НДПИ на нефть, а также усовершенствовать методику определения нефтяных цен, используемую для расчета налогов. В соответствии с действующим законодательством при определении активной цены нефти используется максимальная из двух величин – либо котировки Urals по Argus, либо Brent за вычетом фиксированного дисконта.В случае принятия поправок, с сентября НДПИ, НДД и экспортная пошлина будут рассчитываться исходя из максимального дисконта Urals к Brent в $20 за баррель.
Как писали ранее сегодня «Ведомости», поступления российским нефтяным компаниям из бюджета в рамках демпфирующего механизма снизились в январе – июне 2023 г. в 2,4 раза по сравнению с показателем за тот же период прошлого года до 542,6 млрд руб. В июне этого года перечисления в рамках топливного демпфера составили 78,6 млрд руб., что почти втрое ниже показателя июня прошлого года. Выплаты снижаются второй месяц подряд: в мае 2023 г. они составили 103,5 млрд руб., в апреле – 107,2 млрд руб.