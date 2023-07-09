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Экономика

Австрийская ÖMV продолжит закупать газ у России

Ведомости

Австрийская энергетическая компания ÖMV продолжит закупать российский газ этой зимой, ее контракт с «Газпромом» рассчитан до 2040 г., сообщил в интервью Financial Times исполнительный директор ÖMV Альфред Штерн. 

Австрийская компания будет закупать газ у России, несмотря то что она заключила и другие контракты с целью покрыть потребности в импорте, заявил Штерн. Санкции в отношении «Газпрома» не введены. В этой связи глава компании предупредил, что если это все-таки произойдет, то «устранение определенных источников приведет к росту цен».

«Как промышленная компания мы обязаны гарантировать, что мы используем эти источники, пока они юридически приемлемы», — сказал он.

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По данным FT, ÖMV обеспечивает около 30% поставок газа Австрии. Закупки энергоносителей у России обошлись прошлой зимой в сумму более 1 млрд евро ежемесячно. Австрия и Венгрия, в отличие от Германии и Чехии, почти не снизили свою зависимость от российского газа, указывает газета. Так, министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер ранее призвала австрийские энергетические компании добиться «более конкретного прогресса» в сокращении импорта из РФ. Штерн отверг критику в адрес ÖMV, отметив, что сейчас компания завершила контракты по обеспечению пропускной способности трубопровода для транспортировки газа и обеспечила поставки из Норвегии. По его словам, «нероссийского» газа теперь «более чем достаточно» для покрытия обязательств компании. 

Кроме того, импорт Москвы в прошлом году находился в диапазоне от 20 до 70% от ежемесячного уровня поставок газа, также есть риск, что они могут быть «навсегда прерваны» в связи с прекращением контракта между Россией и Украиной, пишет FT. Продление транзита российского газа в Евросоюз через украинскую территорию после истечения текущих пятилетних договоренностей в 2024 г. маловероятно, Киев «готовит системы к сокращению поставок», говорил ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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