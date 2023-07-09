Австрийская ÖMV продолжит закупать газ у России

По данным FT, ÖMV обеспечивает около 30% поставок газа Австрии. Закупки энергоносителей у России обошлись прошлой зимой в сумму более 1 млрд евро ежемесячно. Австрия и Венгрия, в отличие от Германии и Чехии, почти не снизили свою зависимость от российского газа, указывает газета. Так, министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер ранее призвала австрийские энергетические компании добиться «более конкретного прогресса» в сокращении импорта из РФ. Штерн отверг критику в адрес ÖMV, отметив, что сейчас компания завершила контракты по обеспечению пропускной способности трубопровода для транспортировки газа и обеспечила поставки из Норвегии. По его словам, «нероссийского» газа теперь «более чем достаточно» для покрытия обязательств компании.