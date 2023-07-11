Renault и Geely создадут СП по разработке двигателей и гибридных технологий
Французская Renault и Китайский Geely Automobile Holdings подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) по разработке и производству более эффективных бензиновых двигателей и гибридных трансмиссий, сообщается на сайте Geely.
«Мы рады начать это путешествие, чтобы стать мировым лидером в области гибридных технологий, предоставляя решения с низким уровнем выбросов для автопроизводителей по всему миру», – прокомментировал соглашение предправления Geely Эрик Ли.
У компаний будут равные доли в новом СП, руководство будет базироваться в новой штаб-квартире в Великобритании. Новая компания будет включать в себя 17 заводов по производству двигателей и пять научно-исследовательских центров на трех континентах с 19 000 сотрудников, отмечается в сообщении. Стороны рассчитывают, что производственная мощность СП составит 5 млн двигателей внутреннего сгорания и подключаемых гибридных трансмиссий в год.
Кроме того, саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, в марте подписавшая соглашение о намерениях с Geely и Renault, сейчас оценивает объем стратегических инвестиций в СП. Вложения, отметили в Geely, внесут вклад в ключевые исследования и разработки в области синтетических топливных решений и водородных технологий нового поколения.
Завершение сделки состоится, как ожидается, во втором полугодии 2023 г. После запуска СП будет поставлять продукцию, в том числе, Volvo Cars, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors Company и PUNCH Torino.
Как уточняет Reuters, Renault и Geely инвестируют до $7,7 млрд в СП, а годовой доход нового предприятия составит, как ожидается, $16,5 млрд.