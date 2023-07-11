Renault и Geely создадут СП по разработке двигателей и гибридных технологий

У компаний будут равные доли в новом СП, руководство будет базироваться в новой штаб-квартире в Великобритании. Новая компания будет включать в себя 17 заводов по производству двигателей и пять научно-исследовательских центров на трех континентах с 19 000 сотрудников, отмечается в сообщении. Стороны рассчитывают, что производственная мощность СП составит 5 млн двигателей внутреннего сгорания и подключаемых гибридных трансмиссий в год.