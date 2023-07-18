ТПП оценила в несколько десятков миллионов рублей ущерб бизнесу Москвы из-за непогоды
По предварительным оценкам, ущерб бизнесу в Москве из-за ливня составил несколько десятков миллионов рублей. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
«Предположительно, ущерб столичному бизнесу составил несколько десятков миллионов рублей. Но точные цифры, конечно, еще предстоит оценить», – сказал Катырин.
По его словам, из-за изобилия осадков в Москве пострадало сразу несколько сфер: транспорт и логистика, общепит, особенно работающий на открытом воздухе, розничная торговля и др. Катырин отметил, что ливни создали проблемы в доставке грузов и вызвали рост расходов на обслуживание транспорта, строителям пришлось сдвинуть сроки работ.
«Среди других сфер – розничная торговля: плохая погода отпугнула покупателей и уменьшила количество клиентов, что привело к снижению продаж. То есть речь идет еще и об упущенной выручке», – сообщил Катырин. Он отметил, что бизнес проявил социальную ответственность. В частности, предприниматели продолжили доставлять товары, а рестораторы и владельцы торговых точек, по словам Катырина, пускали жителей столицы переждать ливень.
Ранее власти сообщили, что в Москве в некоторых районах выпало больше четверти месячной нормы осадков менее чем за час. Наибольшее их количество пришлось на Центральный (23 мм), Северо-восточный (22 мм) и Северный (21 мм) административные округа. При этом порывы ветра на юге столицы составили 20 м/с, а на северо-востоке – 15 м/с. По прогнозам синоптиков, в Москве сильные ливни ожидаются 18 и 19 июля, а до утра среды уровень осадков может достичь 44 мм.
При этом власти предупредили о начале второй волны сверхинтенсивных осадков в Москве, которая может быть интенсивней, чем предыдущая.