ТПП оценила в несколько десятков миллионов рублей ущерб бизнесу Москвы из-за непогоды

Ранее власти сообщили, что в Москве в некоторых районах выпало больше четверти месячной нормы осадков менее чем за час. Наибольшее их количество пришлось на Центральный (23 мм), Северо-восточный (22 мм) и Северный (21 мм) административные округа. При этом порывы ветра на юге столицы составили 20 м/с, а на северо-востоке – 15 м/с. По прогнозам синоптиков, в Москве сильные ливни ожидаются 18 и 19 июля, а до утра среды уровень осадков может достичь 44 мм.