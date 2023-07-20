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Бизнес

Electrolux планирует продать бренд Zanussi

Ведомости

Шведский производитель бытовой техники Electrolux сообщил о планах продать непрофильные активы общей стоимостью около 10 млрд шведских крон ($977,46 млн). Об этом говорится в квартальном отчете компании.

В материалах компании сказано, что ведется подготовка к продаже в том числе бренда Zanussi, а также производств водонагревателей в Египте и Южной Африке. Президент Electrolux Йонас Самуэльсон пояснил, что предприятия являются прибыльными, но они не укладываются в основную стратегию компании, чтобы уделять им необходимое внимание и вкладывать инвестиции.

Из отчета Electrolux следует, что чистый убыток компании во II квартале составил 648 млн шведских крон. Выручка в отчетном периоде достигла 32,65 млн шведских крон. В компании пояснили, что слабый рыночный спрос и переключение потребителей на более низкие цены привели к снижению продаж на 8,4%.

Electrolux приостановила работу в России вскоре после начала спецоперации на Украине. В июле 2022 г. компания передала менеджменту активы своего профессионального подразделения Electrolux Professional. А в сентябре объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже бизнеса местному менеджменту. Zanussi – итальянская компания, которая была выкуплена Electrolux в 1984 г. Компания занимается производством бытовой техники, в том числе стиральных и посудомоечных машин, холодильников, пылесосов. В России бренды Electrolux и Zanussi были включены в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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