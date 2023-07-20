Electrolux планирует продать бренд Zanussi

Electrolux приостановила работу в России вскоре после начала спецоперации на Украине. В июле 2022 г. компания передала менеджменту активы своего профессионального подразделения Electrolux Professional. А в сентябре объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже бизнеса местному менеджменту. Zanussi – итальянская компания, которая была выкуплена Electrolux в 1984 г. Компания занимается производством бытовой техники, в том числе стиральных и посудомоечных машин, холодильников, пылесосов. В России бренды Electrolux и Zanussi были включены в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту.