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Развожаев анонсировал начало строительства кораблей на Севморзаводе в 2024 году

Ведомости

На Севастопольском морском завод имени Серго Орджоникидзе («Севморзавод») начнут строить зерновозы-балкеры и другие корабли осенью 2024 г., заявил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам встречи с генеральным директором АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексеем Рахмановым.

«То, что я сегодня услышал и увидел, говорит о том, что в Севастополе мы начнем вновь строить корабли. Прежде всего зерновозы-балкеры от 40 000 до 60 000 т (по которым уже есть реальные проекты), а в перспективе может быть и больше», – написал он.

По его словам, у «ОСК» есть мощности и «понимание», где взять ресурсы на модернизацию предприятия.

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«Главный вопрос, который меня волновал как губернатора, это то, когда эти планы начнутся реализовываться. Ответ я услышал – в самое ближайшее время осенью следующего года начнется строительство первых кораблей», – поделился Развожаев.

Рахманов в свою очередь заявил, что сейчас идет проектирование технологического оборудования и самих судов. «К середине следующего года мы надеемся иметь полную рабоче-конструкторскую документацию, и к этому моменту здесь уже должны стоять новые машины и оборудование для начала работы», – цитирует гендиректора «ОСК» пресс-служба.

Севастопольский морской завод был создан в 1783 г. С 2010 г. до начала 2015 г. он контролировался структурами бывшего президента Украины Петра Порошенко, после чего был национализирован и передан в собственность Севастополя. В конце 2015 г. севастопольский филиал центра судоремонта «Звездочка» подписал с «Севморзаводом» договор об аренде его основных производственных мощностей сроком на 49 лет. В феврале 2018 г. «Севморзавод» был переведен в федеральную собственность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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