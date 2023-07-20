Развожаев анонсировал начало строительства кораблей на Севморзаводе в 2024 году
На Севастопольском морском завод имени Серго Орджоникидзе («Севморзавод») начнут строить зерновозы-балкеры и другие корабли осенью 2024 г., заявил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам встречи с генеральным директором АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексеем Рахмановым.
«То, что я сегодня услышал и увидел, говорит о том, что в Севастополе мы начнем вновь строить корабли. Прежде всего зерновозы-балкеры от 40 000 до 60 000 т (по которым уже есть реальные проекты), а в перспективе может быть и больше», – написал он.
По его словам, у «ОСК» есть мощности и «понимание», где взять ресурсы на модернизацию предприятия.
«Главный вопрос, который меня волновал как губернатора, это то, когда эти планы начнутся реализовываться. Ответ я услышал – в самое ближайшее время осенью следующего года начнется строительство первых кораблей», – поделился Развожаев.
Рахманов в свою очередь заявил, что сейчас идет проектирование технологического оборудования и самих судов. «К середине следующего года мы надеемся иметь полную рабоче-конструкторскую документацию, и к этому моменту здесь уже должны стоять новые машины и оборудование для начала работы», – цитирует гендиректора «ОСК» пресс-служба.
Севастопольский морской завод был создан в 1783 г. С 2010 г. до начала 2015 г. он контролировался структурами бывшего президента Украины Петра Порошенко, после чего был национализирован и передан в собственность Севастополя. В конце 2015 г. севастопольский филиал центра судоремонта «Звездочка» подписал с «Севморзаводом» договор об аренде его основных производственных мощностей сроком на 49 лет. В феврале 2018 г. «Севморзавод» был переведен в федеральную собственность.