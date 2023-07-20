Развожаев анонсировал начало строительства кораблей на Севморзаводе в 2024 году

Севастопольский морской завод был создан в 1783 г. С 2010 г. до начала 2015 г. он контролировался структурами бывшего президента Украины Петра Порошенко, после чего был национализирован и передан в собственность Севастополя. В конце 2015 г. севастопольский филиал центра судоремонта «Звездочка» подписал с «Севморзаводом» договор об аренде его основных производственных мощностей сроком на 49 лет. В феврале 2018 г. «Севморзавод» был переведен в федеральную собственность.