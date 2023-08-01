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Бизнес

ФАС одобрила покупку X5 Group торговой сети «Виктория»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила приобретение Х5 Group 100% торговой сети «Виктория». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«ФАС России удовлетворила ходатайство ООО «Корпоративный центр ИКС 5» о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО «Виктория Балтия» (торговая сеть «Виктория») при условии исполнения предписания антимонопольного ведомства», – говорится в сообщении. 

В ФАС обратили внимание, что доля Х5 Group превысила 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2022 г. в Долгопрудном Московской области. В связи с этим до совершения сделки «Виктория Балтия» должна передать торговые объекты в городе третьим лицам, заявили в ведомстве.

При этом смена собственника не должна негативно повлиять на контрагентов торговой сети. В связи с этим ФАС предписала исполнить все заключенные приобретаемым обществом договоры. Также служба поставила условие распространить добровольные ценовые обязательства Х5 Group на приобретаемую «Викторию». Речь идет о наценках на отдельные социально значимые продукты не выше 5-10% от цены приобретения.

В ФАС подчеркнули, что неисполнение требований может привести к признанию сделки недействительной.

В пресс-службе X5 Group уточнили, что к компании перейдут магазины «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области и «Дешево» в Калининградской области. Также X5 Group будут переданы два распределительных центра и гипермаркеты «КЭШ» в Калининграде.

«Виктория» входила в состав ГК «Дикси» Игоря Кесаева и его партнеров. В 2021 г. более 2400 магазинов «Дикси» перешли к «Магниту». Сумма сделки составила 87,6 млрд руб. «Виктория» осталась принадлежать Mercury Retail Group (также управляет сетями «Красное и белое» и «Бристоль).

В ноябре 2022 г. ФАС одобрила продажу 37,35% ООО «Виктория Балтия» неназванному лицу. Им стал Николай Тяка – партнер Игоря Кесаева, обнаружил «Коммерсантъ». Еще 45% компании получил Сергей Студенников, 7,69% – Сергей Кациев. Вместе с Кесаевым они владели Mercury Retail Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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