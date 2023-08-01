ФАС одобрила покупку X5 Group торговой сети «Виктория»

При этом смена собственника не должна негативно повлиять на контрагентов торговой сети. В связи с этим ФАС предписала исполнить все заключенные приобретаемым обществом договоры. Также служба поставила условие распространить добровольные ценовые обязательства Х5 Group на приобретаемую «Викторию». Речь идет о наценках на отдельные социально значимые продукты не выше 5-10% от цены приобретения.