ФАС одобрила покупку X5 Group торговой сети «Виктория»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила приобретение Х5 Group 100% торговой сети «Виктория». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«ФАС России удовлетворила ходатайство ООО «Корпоративный центр ИКС 5» о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО «Виктория Балтия» (торговая сеть «Виктория») при условии исполнения предписания антимонопольного ведомства», – говорится в сообщении.
В ФАС обратили внимание, что доля Х5 Group превысила 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2022 г. в Долгопрудном Московской области. В связи с этим до совершения сделки «Виктория Балтия» должна передать торговые объекты в городе третьим лицам, заявили в ведомстве.
При этом смена собственника не должна негативно повлиять на контрагентов торговой сети. В связи с этим ФАС предписала исполнить все заключенные приобретаемым обществом договоры. Также служба поставила условие распространить добровольные ценовые обязательства Х5 Group на приобретаемую «Викторию». Речь идет о наценках на отдельные социально значимые продукты не выше 5-10% от цены приобретения.
В ФАС подчеркнули, что неисполнение требований может привести к признанию сделки недействительной.
«Виктория» входила в состав ГК «Дикси» Игоря Кесаева и его партнеров. В 2021 г. более 2400 магазинов «Дикси» перешли к «Магниту». Сумма сделки составила 87,6 млрд руб. «Виктория» осталась принадлежать Mercury Retail Group (также управляет сетями «Красное и белое» и «Бристоль).
В ноябре 2022 г. ФАС одобрила продажу 37,35% ООО «Виктория Балтия» неназванному лицу. Им стал Николай Тяка – партнер Игоря Кесаева, обнаружил «Коммерсантъ». Еще 45% компании получил Сергей Студенников, 7,69% – Сергей Кациев. Вместе с Кесаевым они владели Mercury Retail Group.