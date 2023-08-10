Путин объявил о передаче ВТБ госпакета акций Объединенной судостроительной корпорации
Костин поблагодарил Путина за доверие и заявил, что группа тесно работает «и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования». «Поэтому я уверен, что при вашей поддержке мы справимся с этой задачей и приложим все силы, для того чтобы все задачи решить», – отметил глава финансовой организации.
На фоне новостей стоимость акций ВТБ в ходе торгов на Мосбирже выросла на 4,33% до 0,0277 руб. По состоянию на 14:14 мск она составила 0,0276 руб. (+3,99%).
ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия.