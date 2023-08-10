Путин объявил о передаче ВТБ госпакета акций Объединенной судостроительной корпорации

Костин поблагодарил Путина за доверие и заявил, что группа тесно работает «и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования». «Поэтому я уверен, что при вашей поддержке мы справимся с этой задачей и приложим все силы, для того чтобы все задачи решить», – отметил глава финансовой организации.