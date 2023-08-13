Газета
Бизнес

Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос создания совместного пассажирского самолета

Ведомости

Российские и белорусские предприятия авиастроительной отрасли прорабатывают запуск проекта создания совместного пассажирского самолета, заявил главный инженер белорусского «558-го авиационного ремонтного завода» Андрей Тучин в интервью телеканалу СТВ.

«Конечно, я думаю, что это перспектива достаточно ближайшего времени. В этом году начата проработка вопроса, сейчас он находится на стадии согласования межправительственного. Как только будет принято решение о финансировании проекта, я думаю, что уже в этом году пойдет работа более быстрыми темпами. Но, не дожидаясь даже решения, наше предприятие прорабатывает с нашим российским партнером все технические моменты, варианты сотрудничества. И уже углубляемся даже в детали», – сказал он.

Главный инженер добавил, что в последнее время завод стал получать гораздо большее количество заказов из России, в частности, предприятие сейчас прорабатывает заключение соглашений по производству деталей для Ту-214, МС-21, Sukhoi Superjet, Ил-76 и других российских самолетов.

«То есть на очень большую номенклатуру пассажирских самолетов у нас в настоящее время имеются заказы», – отметил Тучин.

10 июля в Государственном военно-промышленном комитете Белоруссии рассказали, что республика и Россия подписали комплексную программу по сотрудничеству в области авиастроения. В частности, стороны договорились о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета. Планируется, что над проектом будут работать Уральский завод гражданской авиации и «558-й авиационный ремонтный завод».

11 июля зампред правительства и министр промышленности Денис Мантуров заявил, что двухмоторный 19-местный самолет, о совместной разработке и производстве которого договорились Россия и Белоруссия, выйдет в коммерческую эксплуатацию в 2028 г. 

Идет ли речь именно об этом самолете, в репортаже СТВ не уточняется.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных