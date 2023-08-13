Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос создания совместного пассажирского самолета

«Конечно, я думаю, что это перспектива достаточно ближайшего времени. В этом году начата проработка вопроса, сейчас он находится на стадии согласования межправительственного. Как только будет принято решение о финансировании проекта, я думаю, что уже в этом году пойдет работа более быстрыми темпами. Но, не дожидаясь даже решения, наше предприятие прорабатывает с нашим российским партнером все технические моменты, варианты сотрудничества. И уже углубляемся даже в детали», – сказал он.