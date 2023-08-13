Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос создания совместного пассажирского самолета
Российские и белорусские предприятия авиастроительной отрасли прорабатывают запуск проекта создания совместного пассажирского самолета, заявил главный инженер белорусского «558-го авиационного ремонтного завода» Андрей Тучин в интервью телеканалу СТВ.
«Конечно, я думаю, что это перспектива достаточно ближайшего времени. В этом году начата проработка вопроса, сейчас он находится на стадии согласования межправительственного. Как только будет принято решение о финансировании проекта, я думаю, что уже в этом году пойдет работа более быстрыми темпами. Но, не дожидаясь даже решения, наше предприятие прорабатывает с нашим российским партнером все технические моменты, варианты сотрудничества. И уже углубляемся даже в детали», – сказал он.
Главный инженер добавил, что в последнее время завод стал получать гораздо большее количество заказов из России, в частности, предприятие сейчас прорабатывает заключение соглашений по производству деталей для Ту-214, МС-21, Sukhoi Superjet, Ил-76 и других российских самолетов.
«То есть на очень большую номенклатуру пассажирских самолетов у нас в настоящее время имеются заказы», – отметил Тучин.
10 июля в Государственном военно-промышленном комитете Белоруссии рассказали, что республика и Россия подписали комплексную программу по сотрудничеству в области авиастроения. В частности, стороны договорились о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета. Планируется, что над проектом будут работать Уральский завод гражданской авиации и «558-й авиационный ремонтный завод».
11 июля зампред правительства и министр промышленности Денис Мантуров заявил, что двухмоторный 19-местный самолет, о совместной разработке и производстве которого договорились Россия и Белоруссия, выйдет в коммерческую эксплуатацию в 2028 г.
Идет ли речь именно об этом самолете, в репортаже СТВ не уточняется.