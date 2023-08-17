Путин поручил подготовить идеи продвижения российских видеоигр на иностранные рынки
Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки. Перечень поручений по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ подготовить совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр», автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения», – говорится в документе.
Поручение необходимо выполнить до 30 сентября 2023 г. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
30 мая Путин посетил выставку «Развитие креативной экономики в России». На выставке президенту рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются российские разработчики при выходе на китайский рынок, из-за отказа в выдаче лицензий. В ответ Путин пообещал обсудить с партнерами по БРИКС продвижение отечественных игр на рынках стран-членов объединения.