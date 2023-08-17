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Путин поручил рассмотреть возможность создания кинокластера в Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил к концу сентября рассмотреть возможность создания в Москве особой экономической зоны в сфере киноиндустрии – международного кинокластера. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Москвы рассмотреть вопросы о создании на территории г. Москвы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии (Московского международного кинокластера)», – сказано в документе. 

Ответственными за поручение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Им также предстоит до 30 сентября рассмотреть вопросы о специальных мерах поддержки резидентов особой экономической зоны, в том числе предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов. 

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Среди других поручений, которые должны быть выполнены к 30 сентября, в перечне указано внесение в законодательство поправок, в соответствии с которыми производство и прокат мультфильмов для детей должны финансироваться полностью за счет государства. Помимо этого, Путин поручил установить налоговую ставку на прибыль в 3% для производителей мультфильмов и компаний, которые занимаются их распространением.

Во время посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» 30 мая Путин поговорил с председателем совета директоров киностудии «Союзмультфильм», председателем правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Юлианой Слащевой. В ходе встречи с ней Путин назвал анимацию приоритетной отраслью и отметил, что анимация является «фундаментом образования и воспитания».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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