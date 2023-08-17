Путин поручил рассмотреть возможность создания кинокластера в Москве

Среди других поручений, которые должны быть выполнены к 30 сентября, в перечне указано внесение в законодательство поправок, в соответствии с которыми производство и прокат мультфильмов для детей должны финансироваться полностью за счет государства. Помимо этого, Путин поручил установить налоговую ставку на прибыль в 3% для производителей мультфильмов и компаний, которые занимаются их распространением.