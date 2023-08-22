ЦБ предложил ужесточить регулирование работы рейтинговых агентств

В ЦБ отметили, что эти меры будут способствовать повышению ответственности агентств за качество рейтингов. По словам опрошенных экспертов, новые полномочия ЦБ направлены на то, чтобы исключить случаи недобросовестной конкуренции, когда в борьбе за клиентов КРА завышают рейтинги. Соучредитель A.T.Legal Николай Титов в качестве примера привел наличие у аналитика пенсионных накоплений в НПФ, в отношении которого проводится присвоение рейтинга, «если он может оказывать влияние на работу фонда».