ЦБ предложил ужесточить регулирование работы рейтинговых агентств
ЦБ предложил ужесточить регулирование рейтинговой отрасли, в том числе выдавать предписания кредитным рейтинговым агентствам (КРА) об отзыве или пересмотре рейтингов, а также о запрете их присвоения. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, расширенные полномочия ЦБ могут вступить в силу с 20 декабря.
Как пояснил представитель ЦБ в разговоре с «Коммерсантом», требование об отзыве или пересмотре рейтинга будет применяться, если он был присвоен с нарушением требований законодательства, а запрет на присвоение — в случае неисполнения в установленный срок предписаний ЦБ об устранении нарушений, об отзыве или пересмотре рейтинга.
В ЦБ отметили, что эти меры будут способствовать повышению ответственности агентств за качество рейтингов. По словам опрошенных экспертов, новые полномочия ЦБ направлены на то, чтобы исключить случаи недобросовестной конкуренции, когда в борьбе за клиентов КРА завышают рейтинги. Соучредитель A.T.Legal Николай Титов в качестве примера привел наличие у аналитика пенсионных накоплений в НПФ, в отношении которого проводится присвоение рейтинга, «если он может оказывать влияние на работу фонда».