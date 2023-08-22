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Бизнес

ЦБ предложил ужесточить регулирование работы рейтинговых агентств

Ведомости

ЦБ предложил ужесточить регулирование рейтинговой отрасли, в том числе выдавать предписания кредитным рейтинговым агентствам (КРА) об отзыве или пересмотре рейтингов, а также о запрете их присвоения. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Согласно документу, расширенные полномочия ЦБ могут вступить в силу с 20 декабря. 

Как пояснил представитель ЦБ в разговоре с «Коммерсантом», требование об отзыве или пересмотре рейтинга будет применяться, если он был присвоен с нарушением требований законодательства, а запрет на присвоение — в случае неисполнения в установленный срок предписаний ЦБ об устранении нарушений, об отзыве или пересмотре рейтинга. 

В ЦБ отметили, что эти меры будут способствовать повышению ответственности агентств за качество рейтингов. По словам опрошенных экспертов, новые полномочия ЦБ направлены на то, чтобы исключить случаи недобросовестной конкуренции, когда в борьбе за клиентов КРА завышают рейтинги. Соучредитель A.T.Legal Николай Титов в качестве примера привел наличие у аналитика пенсионных накоплений в НПФ, в отношении которого проводится присвоение рейтинга, «если он может оказывать влияние на работу фонда».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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