ГТЛК отзовет 16 вертолетов у «Русских вертолетных систем» из-за задолженности
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) уведомила «Русские вертолетные системы» (РВС) о решении досрочно расторгнуть контракт на 16 вертолетов из-за задолженности в 1 млрд руб., сообщила пресс-служба ГТЛК.
«ГТЛК приняла решение о досрочном расторжении контрактов на 16 вертолетов, ранее переданных "Русским вертолетным системам", после чего воздушные суда будут изъяты и переданы другим арендаторам», – приводит сообщение ТАСС.
В ГТЛК отметили, что задолженность РВС по просроченным лизинговым платежам превысила 300 млн руб., а по утвержденным судом мировым соглашениям – 660 млн руб. В лизинговой компании также рассказали, что в середине августа провели переговоры с руководством РВС в связи с этой ситуацией, но клиент занял «неконструктивную позицию», не предоставив каких-либо предложений по урегулированию долга.
«Русские вертолетные системы», как утверждается, продолжили нарушать условия лизинговых договоров, в частности, перегнали два вертолета в Турцию. Ранее а августе Росавиация отозвала у РВС лицензию на техобслуживание авиационной техники, добавили в ГТЛК.