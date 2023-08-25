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ГТЛК отзовет 16 вертолетов у «Русских вертолетных систем» из-за задолженности

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) уведомила «Русские вертолетные системы» (РВС) о решении досрочно расторгнуть контракт на 16 вертолетов из-за задолженности в 1 млрд руб., сообщила пресс-служба ГТЛК.

«ГТЛК приняла решение о досрочном расторжении контрактов на 16 вертолетов, ранее переданных "Русским вертолетным системам", после чего воздушные суда будут изъяты и переданы другим арендаторам», – приводит сообщение ТАСС.

В ГТЛК отметили, что задолженность РВС по просроченным лизинговым платежам превысила 300 млн руб., а по утвержденным судом мировым соглашениям – 660 млн руб. В лизинговой компании также рассказали, что в середине августа провели переговоры с руководством РВС в связи с этой ситуацией, но клиент занял «неконструктивную позицию», не предоставив каких-либо предложений по урегулированию долга.

«Русские вертолетные системы», как утверждается, продолжили нарушать условия лизинговых договоров, в частности, перегнали два вертолета в Турцию. Ранее а августе Росавиация отозвала у РВС лицензию на техобслуживание авиационной техники, добавили в ГТЛК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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