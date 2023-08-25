ГТЛК отзовет 16 вертолетов у «Русских вертолетных систем» из-за задолженности

В ГТЛК отметили, что задолженность РВС по просроченным лизинговым платежам превысила 300 млн руб., а по утвержденным судом мировым соглашениям – 660 млн руб. В лизинговой компании также рассказали, что в середине августа провели переговоры с руководством РВС в связи с этой ситуацией, но клиент занял «неконструктивную позицию», не предоставив каких-либо предложений по урегулированию долга.